I Paesi Bassi all’Eurovision con Mia Nicolai e Dion Cooper

I Paesi Bassi vanno all'Eurovision Song Contest di Liverpool con il duo composto da Mia Nicolai e Dion Cooper. Un duo giovane, ma particolarmente talentuoso visto che sia Mia Nicolai, nome d'arte di Michaja Nicolaï, sia Dion Cooper, pseudonimo di Dion Cuiper, hanno avuto una formazione musicale sin dalla più tenera età. Balletto e violino la prima, una formazione più moderna il secondo. E questo li rende decisamente esplosivi insieme. Una curiosità: 'Burning daylight', il brano che il duo olandese porta all'Eurovision Song Contest di Liverpool, è scritto a otto mani dai due cantautori insieme a Duncan Laurence e Jordan Garfield.

Il testo di 'Burning daylight'

I don't find any joy anymore From the same old cycle I don't know what made me happy before From all to zero Where did I go? Between falling and running I've been trying to get on my feet in time I've never been good at crying Always wanted to be the tough type I'm sorry I'm just human I'm losing myself while chasing highs I'm losing myself while chasing highs And burning daylight I don't believe in God anymore

'Cause where did she go? I don't know what I've been looking for I guess a hero Between falling and running I've been trying to get on my feet in time I've never been good at crying Always wanted to be the tough type I-I'm sorry I'm just human I'm losing myself while chasing highs I'm burning daylight I'm scared that I'm falling behind I'm losing myself while chasing highs I'm losing myself while chasing highs And burning daylight Goodbye old life Goodbye old life Goodbye old life Goodbye old life Goodbye old life Goodbye old life

Traduzione di 'Burning daylight'

'Bruciando le ore'

Non mi dà più gioia Il solito vecchio ciclo Non so cosa fosse a farmi felice prima Da tutto a niente Dove sono finito? Cadendo e fuggendo Ho tentato di rimettermi in piedi per tempo Non sono mai stato bravo a piangere Ho sempre voluto essere quello tosto Mi spiace di essere soltanto umano Nel ricercare le altezze, mi sono smarrito Nel ricercare le altezze, mi sono smarrito Mi sto bruciando le ore Mmh, non credo più in Dio Perché dove sarebbe andata? Non so cosa stessi cercando Probabilmente un eroe Cadendo e fuggendo Ho tentato di rimettermi in piedi per tempo Non sono mai stato brava a piangere Ho sempre voluto essere quella tosta Mi spiace di essere soltanto umana Nel ricercare le altezze, mi sono smarrita Mi sto bruciando le ore Ho paura di restare indietro Nel ricercare le altezze, mi sono smarrita Nel ricercare le altezze, mi sono smarrito Mi sto bruciando le ore Addio, vecchia vita Addio, vecchia vita Addio, vecchia vita Addio, vecchia vita Addio, vecchia vita Addio, vecchia vita