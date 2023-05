‘Unicorn’: chi è Noa Kirel, la cantante che porta Israele all’Eurovision 2023

Cantante, attrice e conduttrice: Noa Kirel porta Israele all'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool e promette scintille. La storia della 22enne israeliana è decisamente particolare. La ragazza è salita alla ribalta grazie alla partecipazione a Pocherz, un programma televisivo israeliano durante il quale i genitori aiutano i figli a realizzare i loro sogni. E il sogno di Noa Kirel era proprio quello di diventare una cantante. Desiderio decisamente esaudito, visto che la ventiduenne oggi rappresenta il proprio Paese all'Eurovision Song Contest con il brano 'Unicorn'.

Chi è Noa Kirel?

A soli 22 anni, la cantante israeliana può affermare di essere in attività quasi da dieci anni. Il suo primo singolo 'Medabrim', infatti, risale a quando di anni ne aveva solo 13. Nel 2018 ecco il suo primo, e al momento unico, album in studio: 'Kfula'. Dal 2015 a oggi sono oltre 30 i singoli pubblicati da Noa Kirel. Che ad oggi ha oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify. Per conoscerla meglio, oltre a 'Unicorn', è consigliabile ascoltare i brani 'Lucky' e 'Gone'.

Il testo di 'Unicorn'

Hey, you don't like the way I'm talking Hey, so you stand there, keep on calling me names No, I'm not your enemy so If you're gonna do it, don't do it Hey, do you wanna check my DNA? Older stories, time to go away And believe in fairytales, oh If you're gonna do it I'm gonna stand here like a unicorn Out here on my own I got the power of a unicorn Don't you ever learn? That I won't look back, I won't look down I'm going up, you better turn around The power of a unicorn, the power of a unicorn History caught in a loop Don't you wanna change it? You know that we can, you and me

Can write a new book Don't you wanna change it now? It's gonna be phenomen-phenomen-phenomenal Phenomen-phenomenal Feminine-feminine-femininal I'm gonna stand here like a unicorn Out here on my own I got the power of a unicorn Don't you ever learn? That I won't look back, I won't look down I'm going up, you better turn around The power of a unicorn, the power of a unicorn It's gonna be phenomen-phenomen-phenomenal Phenomen-phenomenal אנ'לא כמו כולם, מול כל העולם, לא It's gonna be phenomen-phenomen-phenomenal Phenomen-phenomenal You can call me queen אין לי דאווין, לא You wanna see me dance? You wanna see me dance? You wanna see me dance? (Hahaha) Watch me U-ni-corn U-ni-corn U-ni-corn U-ni-corn I'm standing like a

La traduzione di 'Unicorn'

Unicorno

Hey, non ti piace quando parlo Hey, quindi te ne stai lì, vai avanti, insultami No, non sono il tuo nemico quindi Se hai intenzione di farlo, non farlo

Hey, vuoi dare un'occhiata al mio DNA? Storie vecchie Tempo di andarsene E credi nelle favole, oh Se hai intenzione di farlo... Me ne starò qui come un unicorno Qua per conto mio Ho il potere di un unicorno Non impari mai? Che io non mi guarderò mai indietro Non abbasserò mai lo sguardo Mi sto innalzando Ti conviene voltare le spalle Il potere di un unicorno Il potere di un unicorno La storia bloccata in un loop Non la vuoi cambiare? Lo sai che possiamo, io e te Possiamo scrivere un nuovo libro Non la vuoi cambiare ora? Sarà Fenomen-fenomen-fenomenale Fenomen-fenomenale Femminil-femminil-femmininale Me ne starò qui come un unicorno Qua per conto mio Ho il potere di un unicorno Non impari mai? Che io non mi guarderò mai indietro Non guarderò in basso Mi sto elevando Ti conviene voltare le spalle Il potere di un unicorno Il potere di un unicorno Sarà Fenomen-fenomen-fenomenale Fenomen-fenomenale Non sono come tutti gli altri Di fronte al resto del mondo Sarà Fenomen-fenomen-fenomenale Fenomen-fenomenale Puoi chiamarmi regina Non m'importa di stupire Vuoi guardarmi ballare? Vuoi guardarmi ballare? Vuoi guardarmi ballare? Guardami! Unicorno! Unicorno! Unicorno! Unicorno! Me ne sto come un