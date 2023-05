Eurovision 2023, la Croazia porta la follia dei Let 3

I Let 3 portano la Croazia all'Eurovision Song Contest 2023 e non solo. La band porta anche delle radici musicali che affondano negli anni Ottanta sul palco di Liverpool. I Let 3 sono gli artisti in gara con l'esperienza più longeva e anche il maggior numero di album all'attivo: ben 11. Musicisti veri, nonostante non si prendano mai particolarmente sul serio. La formazione attuale vede protagonisti Zoran Prodanović (Prlja) alla voce, Damir Martinović (Mrle) a basso e cori, Ivan Bojčić (Bean) alla batteria, Dražen Baljak (Baljak) e Matej Zec (Knki) alla chitarra. Ritmi balcanici e testi irriverenti: questo è lo stile del gruppo. Che, infatti, porta all'Eurovision Song Contest di Liverpool una canzone che parla di un trattore. Un brano destinato a diventare un tormentone.

Il testo di Mama ŠČ!

Mama kupila traktora, šč Mama kupila traktora, šč Mama kupila traktora Trajna-nina, armagedon, nona, šč Mama kupila traktora, šč Mama kupila traktora, šč Mama kupila traktora Trajna-nina, armagedon, nona Traktora Mama ljubila morona, šč Mama ljubila morona, šč Mama ljubila morona Trajna-nina, armagedon, nona A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj A, b, c, č, ć, d, dž, đ, oprez, oprez O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z Mama, mama, mama, ja se idem igrat Mama, idem u rat Onaj mali psihopat, r-r-rat, rat Mali, podli psihopat, r-r-rat, rat Krokodilski psihopat, r-r-rat, rat Mama, idem u rat Traktora Mama ljubila morona, šč Mama ljubila morona, šč Mama ljubila morona Trajna-nina, armagedon, nona Onaj mali psihopat Mali, podli psihopat, rat, rat Krokodilski psihopat Mama, idemo u rat Onaj mali psihopat Mali, podli psihopat, rat, rat Krokodilski psihopat Mama, idem u rat Mama, mama, mama Onaj mali psihopat Mali, podli psihopat, rat, rat Krokodilski psihopat Mama, idem u rat Šč

La traduzione di ‘Mama ŠČ!’

Mamma comprò il trattore ŠČ Mamma comprò il trattore ŠČ! Mamma comprò il trattore Continua ninna Armageddon nonna ŠČ! Mamma comprò il trattore ŠČ Mamma comprò il trattore ŠČ! Mamma comprò il trattore Continua ninna Armageddon nonna Il TRATTORE Mamma amò il morone ŠČ! Mamma amò il morone ŠČ! Mamma amò il morone Continua ninna Armageddon nonna A b c č ć d dž đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž Mamma, mamma, mamma, io vado a giocare Mamma, me ne vado in guerra Quell piccolo psicopatico Il piccolo infame psicopatico Il psicopatico del coccodrillo Mamma, me ne vado in guerra Il TRATTORE Mamma amò il morone ŠČ! Mamma amò il morone ŠČ! Mamma amò il morone Continua ninna Armageddon nonna Quell piccolo psicopatico Il piccolo infame psicopatico Il psicopatico del coccodrillo Mamma, me ne vado in guerra Quell piccolo psicopatico Il piccolo infame psicopatico Il psicopatico del coccodrillo Mamma, me ne vado in guerra Mamma, mamma, mamma Quell piccolo psicopatico Il piccolo infame psicopatico Il psicopatico del coccodrillo Mamma, me ne vado in guerra ŠČ!