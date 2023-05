Chi sono le Vesna, band che porta la Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest 2023

Le Vesna sono la voce Patricie Fuxová, la corista e violinista Bára Šůstková, la batterista e percussionista Markéta Vedralová, la rapper, corista, flautista e pianista Tanita Jankova, la bassista Tereza Čepková e la pianista Olesja Očepovskaja. La band tutta al femminile porta la Repubblica Ceca all'Eurovision Song Contest 2023 con il brano 'My sister's crown'. Le Vesna si sono formate a Praga nel 2016 con l'obiettivo di rendere omaggio alla femminilità e alla mitologia slava. Sono due gli album in studio realizzati dalla band: 'Pata bohyne' - per il quale sono state candidate anche al premio come miglior rivelazione dell'anni - nel 2018 e 'Anima' nel 2020. Tredici i singoli realizzati negli ultimi sei anni.

Le Vesna hanno una media di 425mila ascoltatori mensili su Spotify e 'My sister's crown' è il brano di punta con oltre sei milioni di ascolti. Gli altri brani invece contano solo poche centinaia di migliaia di ascolti.

Il testo di 'My sister's crown'

Moje sestra do kouta nepůjde Ani tebe poslouchat nebude Moje sestra v srdci je divoká Copy zaplést, nikdy si nenechá Moje sestra do kouta nepůjde Ani tebe poslouchat nebude My sister's crown Don't take it down Don't take it down Nobody has right to do it She's beautiful And capable She is her own queen And she will prove it You can take your hands back No one wants more boys dead We're not your dolls We're not your dolls Life's not a moneybag Blood's on your God's head You can't steal our souls You can't steal our souls Сестро красива Ой ти сильна Хоробра єдина Корона твоя Сестро красива Ой ти сильна Хоробра єдина Корона твоя My sister's crown Don't take it down Дай ръка не се страхувай С другите сестри поплувай В морето ни нямаме място за тези омрази Пази, пази Не тъгувай Хоп троп момите не са нон-стоп на разположение Ти просто че сме сестри до край знай! You can take your hands back No one wants more boys dead We're not your dolls We're not your dolls Life's not a moneybag Blood's on your God's head You can't steal our souls You can't steal our souls Сестро красива Ой ти сильна Хоробра єдина Корона твоя Сестро красива Ой ти сильна Хоробра єдина Корона твоя My sister's crown Don't take it down My sister's crown Don't take it down All the sisters of the world Come together with a prayer Choose love over power Сестро красива Ой ти сильна Хоробра єдина Корона твоя Сестро красива Ой ти сильна Хоробра єдина Корона твоя Сестро красива (My sister's crown) Ой ти сильна (Don't take it down) Хоробра єдина Корона твоя Сестро красива (My sister's crown) Ой ти сильна (Don't take it down) Хоробра єдина Корона твоя Сестро красива (My sister's crown) Ой ти сильна (Don't take it down) Хоробра єдина Корона твоя Сестро красива (My sister's crown) Ой ти сильна (Don't take it down) Хоробра єдина Корона твоя Jsme v srdcích s tebou We stand for you

Traduzione di 'My sister's crown'

'La corona di mia sorella'

Mia sorella non vuole stare in disparte E non vuole ascoltarti Mia sorella, col suo cuore selvaggio, non ti farà mai trascinarla giù Mia sorella non vuole stare in disparte E non vuole ascoltarti La corona di mia sorella Non toglierla Non toglierla Nessuno ha il diritto di fare così Lei è bellissima E capace Lei è la sua regina E lo dimostrerà Rinuncia alle tue mani Nessuno vuole più uomini caduti Non siamo le tue bambole Non siamo le tue bambole La vita non è un borsellino C'è sangue sulla testa del tuo Dio Non puoi rubare le nostre anime Non puoi rubare le nostre anime Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua La corona di mia sorella Non toglierla Dammi la tua mano e non avere paura Vieni a nuotare con tue sorelle Non c'è posto per l'odio nel nostro mare Ci mancherebbe! Non sentirti triste Hot Drop, noi ragazze ci siamo sempre per te Ricordati che siamo sorelle fino alla fine Rinuncia alle tue mani Nessuno vuole più uomini caduti Non siamo le tue bambole Non siamo le tue bambole La vita non è un borsellino C'è sangue sulla testa del tuo Dio Non puoi rubare le nostre anime Non puoi rubare le nostre anime Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua La corona di mia sorella Non toglierla La corona di mia sorella Non toglierla Tutte le sorelle del mondo Uniamoci con una preghiera Scegliamo l'amore al posto del potere Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua Mia sorella bellissima Sei così forte, Coraggiosa, e unica La corona è tua Siamo con te Lotteremo per te