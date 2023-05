Eurovision, chi è Alessandra Mele e perché rappresenta la Norvegia

La sua 'Queen of Kings' potrebbe tranquillamente diventare la colonna sonora di un film epico tra eroi e dei nordici oppure la musica di sottofondo di un videogioco sempre tendente all'epico-leggendario. Alessandra Mele, nota con il nome d'arte di Alessandra, è la portacolori della Norvegia all'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool e potrebbe anche ottenere un risultato sorprendente. Il motivo è presto detto: gli italiani non potranno votare Marco Mengoni - nessuno può dare la propria preferenza al rappresentante del Paese in cui risiede -, ma per spirito patriottico potrebbero decidere di scegliere Alessandra. O i Piqued Jacks, toscani che rappresentano San Marino.

Chi è Alessandra Mele

Alessandra Mele, infatti, è italianissima. E non solo di nascita. Nata a Pietra Ligure nel 2002 da padre italiano di Albenga e madre norvegese, è cresciuta a Cisano sul Neva. Dal paese di poco più di duemila abitanti in provincia di Savona la famiglia è poi partita alla volta della Norvegia, dove Alessandra ha poi frequentato il Lillehammer Institute of Music Production. La musica era nel suo dna, così come il talento. Tanto che nel 2022 ha partecipato a The Voice Norvegia, facendosi notare eccome. Eccola infatti ora all'Eurovision Song

Il testo di 'Queen of Kings'

She, queen of the kings Runnin' so fast, beatin' the wind Nothin' in this world can stop the spread of her wings She, queen of the kings Broken her cage, threw out the keys She will be the warrior of North and Southern seas Got raven hair, it's dark as night Icy eyes, outta sight, outta sight Her heart, in spite, is warm and bright Her smile awakes the northern lights Lookin' out, she calls Lai-da-dai-di-da Who will conquer all? Her name is She, queen of the kings Runnin' so fast, beatin' the wind Nothin' in this world can stop the spread of her wings (hey!) Shе, queen of the kings Broken her cage, threw out the keys She will be the warrior of North and Southern seas A firestone, forged in flames Wildest card, run the game, run the game Can't say the same in this world of change Don't fear the pain; just break the chain Lookin' out, she calls Lai-da-dai-di-da Who will conquer all? Her name is She, queen of the kings Runnin' so fast, beatin' the wind (hey!) Nothin' in this world can stop the spread of her wings She, queen of the kings Broken her cage, threw out the keys (hey!) She will be the warrior of North and Southern seas Lai, la-li-la Rai, rai-ri-rai-rai-ri Lai-la-la-li-lai, lai-ri-ra Lai-la-li-la, la-la-la-la La-la-la-la Ah-Ah-Ah-Ah! Her name is She, queen of the kings Runnin' so fast, beatin' the wind (hey!) Nothin' in this world can stop the spread of her wings She, queen of the kings Broken her cage, threw out the keys (hey!) She will be the warrior of North and Southern seas (ha!)

La traduzione di 'Queen of Kings'

La Regina dei Re

Lei, Regina dei Re che corre così veloce Battendo il vento Nulla al mondo può fermare il dispiegamento delle sue ali Lei, la Regina dei Re, ha rotto la sua gabbia Ha gettato le chiavi Lei sarà la guerriera dei mari del Nord e del Sud

Ha i capelli corvini Sono scuri come la notte Occhi di ghiaccio - fuori dalla vista, fuori dalla vista Il suo cuore, nonostante, è caldo e luminoso Il suo sorriso risveglia la luce del Nord Guardando fuori chiama Lai Lai-Da-Dai Dai-Da Chi conquisterà tutto, tutto?

Il suo nome è Lei, Regina dei Re che corre così veloce Battendo il vento Niente al mondo può fermare il dispiegamento delle sue ali (Hey!) Lei, Regina dei Re, ha rotto la sua gabbia Ha buttato via le chiavi Sarà la guerriera dei mari del Nord e del Sud

Una pietra di fuoco forgiata nelle fiamme La carta più selvaggia - fai girare il gioco, fai girare il gioco Non si può rimanere uguali in questo mondo di cambiamenti Non temere il dolore, ma spezza la catena

Guardando fuori, lei chiama Lai Lai-Da-Dai Dai-Da Chi conquisterà tutti?

Il suo nome è Lei, la Regina dei Re che corre così veloce Battendo il vento (Hey!) Niente in questo mondo può fermare il dispiegamento delle sue ali Lei, Regina dei Re, ha rotto la sua gabbia Ha buttato via le chiavi (Ehi!) Sarà la guerriera dei mari del Nord e del Sud

Lai La-Da Dia Ra Rai-Ri Rai Dai-Ri Lai La-Da Dia Lai Li-Li La Lai La-Da Dia La-la-la-la La-la-la-la Ah-ah-ah-ah

Il suo nome è Lei, la Regina dei Re che corre così velocemente Battendo il vento (Hey!) Niente in questo mondo può fermare il dispiegamento delle sue ali Lei, Regina dei Re, ha rotto la sua gabbia Ha buttato via le chiavi (Ehi!) Sarà la guerriera dei mari del Nord e del Sud Ehi!