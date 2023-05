Malta si affida ai The Busker: chi sono, il testo della canzone

I The Busker raccolgono il testimone di Emma Muscat e portano Malta all’Eurovision Song Contest 2023. E lo fanno con ‘Dance (Our own party)’, canzone che inizia come si conviene a un brano dance con groove ovvero con un assolo di sax. La band è composta attualmente da David Jr Meliak, Jean Paul Borg e Sean Meachen. Nella formazione precedente c'erano anche la voce Dario Genovese e il bassista Davied. Il gruppo è in attività dal 2012, ma solo il 2017 e il 2018 sono stati gli anni più prolifici a livello di produzione musicale: due album in studio ovvero 'Telegram' e 'Ladies and Gentlemen. Poi, dal 2020 a oggi, soltanto sei singoli pubblicati. Su Spotify i The Busker hanno un seguito di circa 190mila ascoltatori mensili e 'Dance (Our own party)' è il loro brano più ascoltato con un milione 155mila ascolti in streaming. Di poco conto i risultati degli altri brani.

Il testo di 'Dance (Our own party)'

Wait now, can you speak up It's a little bit loud I'm a little bit lost, oh Fogged up Might be the drinks Or the social tease of anxiety The tension I'm getting The faces I drew on I can't focus Should've known this When the tik gets toking I'm gone I feel better In my sweater I got my stereo I'll play you songs you know But hey, wait What you say? Do you want to dance? Do you want to dance? Do you want to dance? Do you want to dance? It's on Yeah, we go outside Take the very first ride Try to save our night If you're keen I got some indoor shoes I can offer you Get you in the groove The tension is lifting Another moment would've been too much It's the real me Our own party Our own party (Our own party, oh) I feel better In my sweater Gaga Radio Is this the song you know? But hey, wait What you say? Do you want to dance? Do you want to dance? Do you want to dance? Do you want to dance? I feel better In my sweater Gaga Radio Is this the song you know? But hey What you say? Do you want to dance? Do you want to dance? Do you want to dance? Do you want to dance? Do you want to dance? Do you want to dance?

La traduzione di 'Dance (Our own party)

Balla (la nostra festa)

Aspetta ora Puoi parlare, è un po' rumoroso? Sono un po' perso, oh Incasinato Potrebbero essere i drink o la presa in giro sociale dell'ansia La tensione che sto ricevendo I volti su cui ho disegnato Non riesco a concentrarmi, dovresti saperlo Quando ha fatto schifo e me ne sono andato Mi sento meglio con il mio maglione Ho il mio stereo, ti suonerò canzoni che conosci Ma hey, aspetta, cosa dici? Vuoi ballare? Vuoi ballare? (Balla) Vuoi ballare? Vuoi ballare? (Balla, balla, balla) E 'acceso E vai fuori per il primo tentativo, posso salvare la notte (Sì) Se ti va, prendi delle scarpe da interno Posso offrirti, rimetterti in forma La tensione si sta alzando Un altro momento sarebbe stato troppo È il vero me, la nostra festa La nostra festa, (La nostra festa, ah!) Mi sento meglio con il mio maglione Ho il mio stereo, ti suonerò canzoni che conosci Ma hey, aspetta, cosa dici? Vuoi ballare? Vuoi ballare? (Balla) Vuoi ballare? Vuoi ballare? (Balla, balla, balla) (Balla) (Balla) (Balla) (Balla) Mi sento meglio con il mio maglione Ho il mio stereo, ti suonerò canzoni che conosci Ma hey, aspetta, cosa dici? Vuoi ballare? Vuoi ballare? (Balla) Vuoi ballare? Vuoi ballare? (Balla) Vuoi ballare? (Balla, balla, balla) Vuoi ballare (Balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla)