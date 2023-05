Remo Forrer: chi è il cantante della Svizzera all’Eurovision Song Contest 2023

Il terzo posto conquistato nell'edizione 2021 ha ingolosito la Svizzera, che con Remo Forrer e la sua 'Watergun' vuole provare a vincere l'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. Il cantante 22enne si presenta sul palco con un brano pop che più pop non si può il cui messaggio è profondamente pacifista. E in un momento nel quale la situazione internazionale è alquanto tragica un messaggio del genere non può che fare bene.

Chi è Remo Forrer

Il 22enne Remo Forrer è originario di Hemberg, un piccolo Comune del Canto San Gallo: 927 abitanti. Se vincesse, sarebbe probabilmente il trionfatore dell'Eurovision proveniente dal paese meno popoloso mai registrato nella storia della manifestazione. Il giovane cantautore svizzero fa musica da poco ed è salito alla ribalta nel 2020, quando ha vinto la terza edizione di The Voice Switzerland. Da quel momento ha realizzato soltanto cinque brani, ultimo dei quali è propio 'Watergun'.

Il testo di 'Watergun'

When we were boys We played pretend Army tanks And army men Hide and seek Grow to be the kings we dream Where did we go? We're standin' on the frontline Where did we go? We go? I don't wanna be a soldier, soldier I don't wanna have to play with real blood We ain't playin' now Can't turn and run No water guns No, no I don't wanna be a soldier, soldier I don't wanna have to play with real blood 'Cause we ain't playin' now Can't turn and run No water guns Just body bags that we've become Adolescence, breaking rules Nothin' hurts when you're bulletproof I remember, yes, I do, I do Where did we go? We're standin' on the frontline Where did we go? We go? I don't wanna be a soldier, soldier I don't wanna have to play with real blood We ain't playin' now Can't turn and run No water guns No no I don't wanna be a soldier, soldier I don't wanna have to play with real blood 'Cause we ain't playin' now Can't turn and run No water guns Just body bags that we've become What we've become What we've become What we've become Playin' with water guns Not playin' with water guns

La traduzione di 'Watergun'

'Pistola ad acqua'

Quando eravamo ragazzini Giocavamo a far finta Carri armati dell'esercito e uomini dell'esercito Nascondino Crescere e diventare i re che sogniamo Dove andiamo? Siamo in prima linea Dove andiamo, andiamo? Non voglio essere un soldato, soldato Non voglio dover giocare con sangue vero Adesso non stiamo giocando Non possiamo voltarci e andarcene Non ci sono pistole ad acqua No, no Non voglio essere un soldato, soldato Non voglio dover giocare con sangue vero Perché adesso non stiamo giocando Non possiamo voltarci e andarcene Non ci sono pistole ad acqua Solo sacchi per cadaveri che siamo diventati Adolescenza, infrangere le regole Niente fa male quando sei antiproiettile Lo ricordo, sì, ricordo, ricordo Dove andiamo? Siamo in prima linea Dove andiamo, andiamo? Non voglio essere un soldato, soldato Non voglio dover giocare con sangue vero Adesso non stiamo giocando Non possiamo voltarci e andarcene Non ci sono pistole ad acqua No, no Non voglio essere un soldato, soldato Non voglio dover giocare con sangue vero Perché adesso non stiamo giocando Non possiamo voltarci e andarcene Non ci sono pistole ad acqua Solo sacchi per cadaveri che siamo diventati (Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh...) Cosa siamo diventati (Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh...) Cosa siamo diventati... (Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh..., oh-oh...) Cosa siamo diventati... (Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh...) Giocando con pistole ad acqua Non stiamo giocando con pistole ad acqua