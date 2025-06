Goccia fredda sull’Italia, cos’è e perché è pericolosa: rischio imboscate di grandine

Roma, 15 giugno 2025 – E’ imminente l’arrivo del maltempo sull’Italia: dopo giorni di afa con temperature tipiche di un luglio inoltrato, ecco che l’anticiclone africano sta per essere disturbato da correnti atlantiche. Lo scontro tra masse d'aria fredda e calda potrebbe portare a fenomeni importanti su tutto lo Stivale. La tregua dunque sarà breve, ma potrebbe essere intensa. Ecco cosa dobbiamo aspettarci e quando, secondo le ultime previsioni meteo.

Dicevamo che il blocco atmosferico garantito dall’alta pressione ha le ore contate. Le prime manifestazioni di instabilità si sono avute già ieri sera al Nord. Tra stasera e lunedì 16 giugno correnti di aria fresca si dovrebbero isolare formando quella che in gergo meteorologico viene definita una 'goccia fredda' destinata a muoversi da Nord a Sud, che condizionerà il tempo per gran parte della prossima settimana, prima sulle regioni settentrionali e poi su quelle centro-meridionali.

Una goccia fredda è un fenomeno meteorologico comune, soprattutto in estate: si tratta di una sacca di aria fredda di qualche centinaio di chilometri che si stacca in quota da un'area a bassa pressione più vasta – in questo caso dal vortice ciclonico che stanzia sul Nord Atlantico – creando una specie di piccola bolla all'interno di una zona più calda.

L’effetto è un'alta probabilità di forti temporali e grandinate. La perturbazione, che si estenderà a macchia di leopardo dal Nord alle regioni centrali entro martedì, e poi mercoledì sarà al Sud tra la Sardegna e la Sicilia, giovedì approderà in Sicilia. “Non avremo maltempo diffuso ma locali condizioni di instabilità che tuttavia potranno vedere fenomeni anche intensi e accompagnati da grandinate”, scrive 3bMeteo.

Il portale iLmeteo.it annuncia precipitazioni particolarmente violente “specialmente sul Triveneto nella giornata di Lunedì 16”. Tra Martedì 17 e Mercoledì 18, i temporali arriveranno alle “pianure di Toscana, Lazio e Campania”. L’attenzione non deve mancare in Sicilia e Calabria.

Ma perché c’è il rischio di temporali importanti, persino di tornado? “Dopo ondate di caldo così intense come quella appena trascorsa, l'atmosfera accumula una notevole quantità di energia – spiega Federico Brescia su iLMeteo – Questa ‘benzina’ è il carburante ideale per lo sviluppo di fenomeni meteo estremi”.

Ma questa condizioni meteorologica è insidiosa anche per un altro motivo. La scarsa prevedibilità. Trattandosi di una depressione non organizzata è difficile anticiparne il percorso esatto, quindi i meteorologi invitano alla massima attenzione. Teniamo però di conto che. come spesso accade in estate, le ore più instabili saranno quelle pomeridiane, “quando il delta termico è maggiore”.