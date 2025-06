Il salvadanaio degli italiani vale un tesoro

Siamo più ricchi, o almeno abbiamo risparmiato di più e investito meglio, nonostante il Covid, le guerre, le crisi energetiche e l’inflazione. I dati rilasciati ieri da Fabi (Federazione Autonoma bancari italiani) certificano che nel 2024 il ‘salvadanaio’ dei cittadini privati ha superato per la prima volta i 6.000 miliardi di euro (6.030), tra conti correnti, titoli, azioni, fondi comuni e assicurazioni.

Parliamo di 249 miliardi (+4,3) rispetto al 2023, ma se si guarda alla situazione pre-Covid, i tesoretti privati sono saliti quasi del 30% rispetto al 2019, che equivale alla bella cifra di 1.367 miliardi.

Come ci si è arrivati? Evidentemente le famiglie italiane (quelle in grado di risparmiare e/o investire) hanno imparato la regola base: diversificare. Un bell’aiuto è arrivato dal comparto Bot e Btp (da 431 a 493 miliardi, +14,3% in più in un solo anno), anche grazie a formule dedicate ai piccoli investitori: siamo sempre e comunque un popolo di “Bot people“, espressione coniata negli anni ’80, quando i rendimenti erano in doppia cifra, però.

Il tesoretto può continuare a crescere? Sì, visto che che su conti correnti e depositi giacciono (spesso con poca redditività) circa 1.593 miliardi. E una parte potrebbe essere investita nell’economia reale, per far crescere non solo il proprio salvadanaio ma anche le più promettenti realtà economiche italiane.