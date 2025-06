Netanyahu cancella il matrimonio del figlio Avner: l’evento glam aveva indignato la sinistra

Tel Aviv, 15 giugno 2025 – Doveva essere una cerimonia esclusiva con oltre mille invitati in una location di lusso. Il matrimonio di Avner Netanyahu, ultimogenito di Bibi, si era subito guadagnato le dure critiche degli oppositori del premier israeliano. Con gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, lo scempio di Gaza, e infine la guerra con l’Iran, non erano mancate le polemiche per le tempistiche, la portata e il simbolismo dell’evento. Per molti era un’esibizione di potere in una nazione in profonda crisi. “Arrogante” l’hanno definito a sinistra. L’insofferenza è montata in Israele negli ultimi giorni, tanto che alcuni attivisti si stavano organizzando per boicottare in qualche modo le nozze con una manifestazione e attività di volantinaggio. Alla fine il matrimonio, previsto per lunedì prossimo, è stato cancellato, vista l’escalation delle ultime ore. Rinviato a data da destinarsi. Solo stanotte su Tel Aviv sono piovute decine di bombe di Teheran: non tutte sono state intercettate dallo scudo israeliano.

Il primo rinvio lo scorso anno

E’ la seconda volta nel giro di un anno: le nozze di Avner Netanyahu con Amit Yardeni erano già state rimandate a novembre 2024, per timore che l’evento fosse un facile bersaglio. Un drone di Hezbollah aveva appena colpito la casa del premier a Cesarea.

Stavolta per l’evento era stata decisa la chiusura dello spazio aereo nel raggio di 1,5 km dalla Ronit Farm, a nord di Tel Aviv, prestigiosa location che avrebbe dovuto accogliere i festeggiamenti. Le misure di sicurezza previste erano ingenti, con “controlli magnetometrici” e “posti di blocco”, riporta il Jerusalem Post. Ma evidentemente questo è sembrato insufficiente a garantire la tranquillità degli sposi e degli invitati, fra cui, per scelta del giovane Netanyahu, non compaiono politici. “Nessun parlamentare del Likud o altre figure della coalizione, dai membri più giovani della Knesset ai ministri più anziani e ai leader del partito, sono stati invitati al matrimonio”, scrive ancora il JP.

Chi è Amit Yardeni, la futura sposa

A differenza del fratello maggiore Yair, spesso sotto i riflettori, Avner, 28 anni, ha sempre mantenuto un profilo basso. E così anche la futura moglie, Yardeni. Come ha detto un caro amico della coppia, citato dalla testata israeliana Ynet “la loro relazione è sempre passata inosservata. Lei non ne parlava molto”. Adesso è sicuramente sotto i riflettori.

Amit Yardeni, 27 anni, si è arruolata nell'esercito nel 2015 e ha servito nell'Intelligence Corps, come Avner. Dopo aver completato il servizio militare nel 2017, ha continuato a studiare informatica alla Reichman University. E’ nota al pubblico televisivo israeliano per la sua partecipazione a Ninja Israel, show televisivo di grande successo, dove i concorrenti si cimentano in prove di forza, equilibrio e agilità.