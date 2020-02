Il super agente Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, ha affrontato le sfide più incredibili, ma ha dovuto arrendersi di fronte al Coronavirus e all'ordinanza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: a Venezia, pare infatti che le riprese del film 'Mission: Impossible 7' siano state sospese in ottemperanza alle indicazioni per contenere il contagio, costringendo il cast e la troupe a starsene a braccia conserte, in attesa di capire come e quando muoversi.



Tom Cruise contro il Coronavirus

La questione è complessa, perché alcune esigenze di set sembrano cozzare con l'ordinanza regionale, mentre altre no. Il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie avrebbe dovuto avviare il set veneziano in questi giorni: erano pianificate riprese durante il Carnevale di Venezia (bloccato da Zaia) e in una serie di location, per esempio a Cannaregio, in campo Santa Maria del Giglio e tra campo Santo Stefano e San Vio.



Ora: le sequenze durante il vero carnevale non comprendevano la presenza di Tom Cruise, che invece sarebbe stato protagonista in un'apposita ricostruzione dell'evento, pianificata per fine mese. Dunque è possibile che la cancellazione della festa pubblica non abbia danneggiato in maniera eccessiva 'Mission: Impossibile 7'.



Discorso diverso per i set previsti in altre location: l'ordinanza vieta le manifestazioni pubbliche, le attività scolastiche, sportive, museali, fieristiche e culturali. Tecnicamente, le riprese di un film non rientrano in queste categorie, ma si tratta pur sempre di situazioni che implicano la presenza decine di persone, fra troupe e cast, senza contare i curiosi e i fan radunatisi per vedere Tom Cruise. Al momento non è facile capire quali siano i margini di manovra.



Coronavirus a parte, 'Mission: Impossible 7' uscirà nelle sale cinematografiche di mezzo mondo a partire dal 22-23 luglio 2021. È già previsto il capitolo 8, annunciato per il 2022.



