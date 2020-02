Milano, 24 febbraio 2020 - C'è la quarta vittima in Italia per il Coronavirus, la terza in Lombardia. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo, dove è morto nella notte. "Vittime del Coronavirus - ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Gallera - sono molto anziane e con quadri clinici complicati".

"La situazione è che il numero dei contagiati sta aumentando: siamo a circa 150 solo in Lombardia": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Rtl. "Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere" il contagio. "Nessuno - ha aggiunto - pensava che fosse così aggressiva la diffusione".

Coronavirus e influenza, ecco le differenze

I contagi totali

In Italia - stando all'ultimo bilancio fornito ieri sera - sono 152 le persone colpite dal virus e il Paese è il terzo al mondo per numero di casi dopo Cina e Corea del Sud. I contagi confermati sono al momento tutti al Nord, ma il numero, considerata la dichiarazione di Fontana, è destinato a salire. Rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri sera, sono 38 i nuovi casi in Lombardia. Mentre sono chiuse le scuole in 7 Regioni, l'Austria ha revocato il blocco dei treni.

La Borsa di Milano affonda

L'escalation di contagi, in particolare in Lombardia e in Veneto, affonda la Borsa di Milano, che apre la giornata in calo del 3,4% a 23.934 punti. Lo spread, schizzato a 145 punti base, contribuisce al panic selling su Piazza Affari. Venerdì, il Ftse Mib aveva chiuso in calo dell'1,2%, contenendo le perdite.