Anticipazioni Isola dei Famosi. Attesa per Ilary. Le paure di Cristina. Il fuoco della discordia e le liti

Roma, 23 aprile 2023 – Il primo pensiero va a quale acconciatura sfoggerà Ilary Blasi: ancora superplatinata vaporosa con frangetta? Le scommesse sono aperte, come quelle che riguardano l'utilizzo o meno, da parte dell'ex signora Totti, di parrucche, supersexy o superstravaganti che siano. D'altronde un po' di suspense, in qualche modo, va creata intorno all'evento, visto che la prima settimana della permanenza dei naufraghi dell'Isola dei famosi non ha riservato poi grandissimi colpi di scena. Lunedì 24 aprile l'appuntamento con la seconda puntata del reality è in prima serata su Canale 5. Vediamo intanto cos'è successo fino a queste ore.

Le paure di Cristina 1 / Il buio

I primi giorni sull'Isola si sono rivelati tutt'altro che semplici per Cristina Scuccia. A quanto pare l'ex suora canterina ha paura del buio: a tranquillizzarla è stata Clorinne Cléry, che ha poi raccontato tutto agli altri concorrenti. “Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata così, spaventosissima, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta – ha raccontato l'attrice francese –. Cristina ha iniziato ad urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? ‘Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine, si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla”. A confermare tutto è stata poi la diretta interessata: “Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera”.

Le paure di Cristina 2 / Lo stress da talent

Corinne Cléry accoglie anche altre confidenze di Cristina. Le due naufraghe sono in acqua e l'ex suora si apre confessando i momenti difficili che ha vissuto dopo la partecipazione al talent musicale "The Voice" che l'ha portata a fare un percorso terapeutico: "L’accompagnamento terapeutico - spiega Cristina - mi ha aiutato molto a fare un importante lavoro su me stessa, quando ho cominciato ero davvero in frantumi, e da sola non riuscivo a uscirne, è stato anche difficile fidarmi, 'The Voice' mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone, c'è stato un periodo in cui la gente si avvicinava a me ed era microfonata di nascosto, avevo paura di chiunque si avvicinasse, finivo di cantare dopo la messa si avvicinavano delle persone a salutarmi e mi è successo di trovare le mie identiche parole sul giornale, oggi lo racconto serenamente ma nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia. Non è stato facile, la vivevo come una violazione in realtà non ero pronta a tutto quello che è successo. Dare fiducia era diventato molto difficile, non so se l'Isola sia il posto adatto per riuscire a fidarmi completamente delle persone. Qui inizio a percepire chi gioca e chi invece sta facendo una esperienza spirituale come la vivo io, ma mai dire mai. Qualcuno però che potrebbe conquistare la mia fiducia già l'ho adocchiato".

La lite 1 / Nathaly e Cecchi Paone

Per un'amicizia che pare stia nascendo, un'inimicizia che esplode. E' quella tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo culminata in una lite furibonda. Tutto è accaduto, ancora una volta, di notte, con l'avvistamento di un boa che si avvicinava ai naufraghi. Corinne Clery è terrorizzata e Alessandro prova a rassicurarla dandole dei consigli forte delle sue conoscenze scientifiche. "Il serpente ha bisogno del calore della roccia, se dormi più lontano, rivolta così, non ti farà niente. Esiste una cosa che si chiama scienza, so quello che faccio", la rassicura. Quando Nathaly interviene invitando invece Corinne ad allontanarsi e a unirsi a lei, manda su tutte le furie Cecchi Paone, che urla alla Caldonazzo: "Dici stupidaggini, non sai nulla di zoologia, sei una pescivendola". La Caldonazzo replica: "Pescivendola a chi? Ma ti rendi conto?!" e poi gli dà del misogino. "Hai problemi con le donne".

La lite 2 / Mai buttare il brodo

All'Isola dei famosi il cibo è uno dei problemi principali ed è facile innervosirsi quando la fame si fa sentire. Nella tribù degli Accoppiados il gruppo decide di utilizzare la zuppa avanzata per pescare, in disaccordo con il cuoco Simone Antolini. "Avevo espressamente detto di non buttarlo, perché avremmo potuto utilizzarlo nei giorni successivi", sottolinea il ragazzo al pescatore della tribù Fabio Ricci dei Jalisse. In difesa di Fabio interviene Alessandro Cecchi Paone: "Lui è una persona deliziosa, non avrebbe mai fatto un gesto così brutto come buttare del cibo". "Ho visto che si è avvicinato a me, che stavo facendo il bagno, e ha gettato gli avanzi in mare", ha raccontato il conduttore. "Quando gli ho chiesto spiegazioni mi ha detto che la pentola era rimasta scoperta tutta la notte, era piena d'insetti e foglie. Per questo voleva fare una pastura da utilizzare come esca. Non mi sembrava facesse nulla di male".

Il fuoco della discordia

I naufraghi avrebbero già infranto una delle regole del gioco: durante l'accensione del fuoco, infatti alcuni componenti della tribù degli "Accoppiados" si sono fatti aiutare da membri di altre tribù. Questo comportamento è stato vietato e la regola era stata chiarita da Ilary Blasi durante la prima puntata del reality. Di conseguenza, i naufraghi hanno ricevuto una pergamena che comunicava loro la punizione e la decisione del cosiddetto "Spirito dell'isola": ovvero lo spegnimento immediato del fuoco. Nonostante le proteste di alcuni concorrenti che hanno cercato di giustificarsi, le immagini della regia avrebbero dimostrato la palese violazione del regolamento. In tutta risposta, i concorrenti "colpevoli" hanno bruciato il comunicato del richiamo.

Il primo bacio

Il tempo non passa mai, la modella Helena Prestes - finalmente un po' celebre anche lei perché si è sentita male dinnanzi alle telecamere dopo aver mangiato del pesce crudo e ha preso a delirare - suggerisce di fare il gioco della bottiglia. O meglio, del legnetto. Prima estratta Nathaly Caldonazzo che avrebbe dovuto dare un bacio a Cristopher Leoni che, però, non se l'è sentita di sottoporsi alla prova ed è scappato a gambe levate. Il secondo "estratto" è stato quindi Luca Vetrone che ha accettato subito. Durante il momento di svago sono emerse confidenze. Come quella di Fiore Argento: "Chi mi piace? No, non mi piace nessuno, ma se proprio devo fare un nome, Marco Mazzoli". Marco Mazzoli che è anche finito sotto "la lente d'ingrandimento" di Corinne Cléry.