Ilary Blasi e Totti, i primi dettagli della separazione. A lai la villa all’Eur e un maxi assegno per i figli

Roma, 18 aprile 2023 - Nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti arriva la prima decisione di un giudice: alla conduttrice andranno la villa all'Eur e un assegno mensile di 12.500 euro il mantenimento dei 3 figli.

Il verdetto, 'provvisorio' del tribunale civile di Roma, varrà per tutta la durata del processo di separazione tra la showgirl e l'ex capitano giallorosso.

La conduttrice potrà continuare a vivere con Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007, e la piccina Isabel, nata il 10 marzo 2016, nella villa del quartiere residenziale a sud della Capitale.

Nella decisione il giudice non era compreso l'assegno per il mantenimento della stessa ex modella 48enne, visto che la Blasi non lo aveva chiesto nulla per sé a Totti.