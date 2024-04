Certificazione sulla parità di genere. Inclusività al top

Il Gruppo Oniverse, azienda di moda guidata da Sandro Veronesi oggi allargata anche ad altri ambiti come vino, food e nautica, ha avuto un riconoscimento per il lavoro svolto (prima sotto le insegne del Gruppo Calzedonia fino al dicembre 2023 ed ora col nuovo nome) per aver ottenuto la Certificazione sulla Parità di Genere secondo la Prassi nazionale di riferimento. Una certificazione riconosciuta a seguito della valutazione di procedure, azioni e obiettivi nelle sei aree di riferimento: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione.

Il Gruppo Oniverse – che ha chiuso il 2023 con 3,1 miliardi di fatturato ed ha 5644 negozi nel mondo – comprende marchi del fashion tra cui Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Tezenis Kids e Falconeri. Nel Gruppo ci sono tre asili aziendali, il programma di welfare, il counselor interno e un insieme di servizi a favore dell’equilibrio tra vita privata e lavoro dei dipendenti-

"Aver ottenuto la Certifica rappresenta un passo importante verso il consolidamento di una cultura interna fondata sui valori dell’uguaglianza ed inclusività – commenta il presidente Veronesi – ma anche un ulteriore punto di partenza per porci sempre nuovi obiettivi".

Eva Desiderio