Pesce stocco a ghiotta: la ricetta tradizionale del piatto tipico messinese

Pesce stocco a ghiotta. Un piatto della tradizione messinese nell’interpretazione di Alessandra Strazzeri, chef e patron del ristorante Quattro Calici a Messina.

Un locale che propone una cucina contemporanea fortemente ancorata alla tradizione siciliana. Nel suo ristorante nel centro di Messina, Alessandra Strazzeri valorizza il pescato con semplicità, puntando sul rispetto della materia prima e sulla stagionalità. La chef mantiene ben saldo il rispetto della tradizione senza far mancare il suo tocco personale ad ogni piatto. La passione e l'amore per una cucina concreta, dalle solide radici, caratterizzano la proposta del ristorante.

Alessandra Strazzeri, chef e patron del ristorante Quattro Calici di Messina

“Faccio una cucina tradizionale ma non troppo, - afferma Alessandra Strazzeri – riprendendo le ricette di famiglia, con il mio tocco di amore culinario e riceviamo molti apprezzamenti”.

La ricetta del pesce stocco a ghiotta è pura tradizione; Alessandra ha infatti recuperato la ricetta che qui proponiamo dalla nonna Eugenia.

Ingredienti (4 persone)

1 kg pesce stocco

1 cipolla

2 coste di sedano

10 olive

Capperi q.b.

1 peperoncino

1 kg patate a tocchetti

1 lt salsa di pomodoro

1 cucchiaino concentrato di pomodoro

Preparazione

Il pesce stocco a ghiotta in pentola

In una pentola bassa e larga, fate rosolare un battuto di cipolla e sedano tagliati finemente, olive e capperi. Soffriggete le patate precedentemente lavate, pelate e tagliate a tocchetti, regolate di sale e mettete in pentola con il soffritto. Fate insaporire. Aggiungere la passata di pomodoro, il concentrato e una tazzina di acqua. Aggiustate di sale e aggiungete a piacere il peperoncino. Inserite i pezzetti di stocco, fate riprendere il bollore, abbassate la fiamma e fate cuocere dolcemente per circa un’ora. Importantissimo non usare il cucchiaio per girare il pesce stocco alla ghiotta, ma scuotere la pentola piano di tanto in tanto. Portate a cottura e servite.