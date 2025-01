Bonet, il dessert piemontese per eccellenza nella ricetta di Gea Mussi

Il bonet, noto anche come bunet o bonette, è un dolce tipico della tradizione piemontese, particolarmente diffuso nella zona di Alessandria e in tutto il Monferrato.

Nella cultura piemontese, è molto più di un semplice dolce: è un simbolo della gastronomia regionale, apprezzato sia nelle case che nei ristoranti del Piemonte. La sua origine è antica, risalente a secoli fa, quando era considerato un dessert per le occasioni speciali.

Il nome bonet ha una storia curiosa. In piemontese, la parola significa "berretto" o "cappello". Secondo alcune interpretazioni, il dolce prende il nome dallo stampo in cui viene cotto, cha ha la forma simile a un cappello. Altri ritengono che il nome derivi dal fatto che il bonet fosse servito "a copertura" del pasto, proprio come un cappello copre la testa. Il bonet è un budino che si gusta tradizionalmente freddo, spesso accompagnato da un bicchiere di vino dolce o di moscato piemontese. È particolarmente apprezzato durante i mesi invernali, ma è alquanto versatile, adatto a qualsiasi stagione.

La 'chef a domicilio' Gea Mussi

Ecco dunque la ricetta della ‘chef a domicilio’ Gea Mussi (servizi di catering, corsi di cucina, personal chef [email protected]) che spesso prepara ottime degustazioni nella cantina del Castello di Uviglie, che accoglie turisti italiani ed europei. Il Bonet non manca mai.

Ingredienti

500 ml di latte

120 gr di zucchero

4 uova medie intere più 1 tuorlo

100 gr di amaretti secchi

2-3 cucchiai di cacao amaro

60 ml di rum

3 cucchiai di zucchero

3 cucchiai di acqua

Preparazione

Scaldare il latte senza portare a ebollizione, aggiungere il rum e mescolare. In un pentolino di acciaio mettere zucchero e acqua e lasciar cuocere, a fiamma dolce, fino alla caramellizzazione. Versare il caramello nello stampo o in 6 stampini monoporzione. Frantumare gli amaretti riducendoli quasi a polvere. Sbattere le uova con lo zucchero fino a rendere il composto chiaro e spumoso. Aggiungere la polvere di amaretti e il cacao, versare il latte a filo, amalgamare e disporre nello stampo.

Cottura: 180° forno statico per circa 40 minuti se stampo da 1 l; 30 minuti se monoporzioni.