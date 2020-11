Roma, 24 novembre 2020 - Di solito il d-day per il cambio di colore della mappa d'Italia ai tempi del Coronavirus (zona rossa, arancione o gialla) è il venerdì. Oggi, mercoledì, il ministro della Salute Roberto Speranza ha anticipato i tempi e ha firmato un'ordinanza con la quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Per questi territori quindi rimane per il momento invariata la classificazione: la provincia autonoma di Bolzano, l'Alto Adige per intenderci) resta quindi in zona rossa. Mentre Basilicata, Liguria e Umbria rimangono in zona arancione. Entro fine settimana, quando sarà completato il report settimanale dell'Istituo superiore di sanità, Speranza firmerà un altro provvedimento per le regioni che potranno cambiare fascia. Ci si aspetta che Lombardia e Piemonte potranno lasciare la fascia rossa e tornare in quella arancione con minori restrizioni quindi (qui l'autocertificazione per gli spostamenti).

La mappa d'Italia

Zona rossa: Piemonte, Lombardia, Calabria, Val d'Aosta, Toscana, Abruzzo, Campania e provincia autonoma di Bolzano.

Zona arancione: Puglia, Sicilia, Basilicata, Liguria, Umbria, Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia.

Zona gialla: Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.

