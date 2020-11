Roma, 10 novembre 2020 - Altre cinque regioni (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana a Umbria) entrano in zona arancione da mercoledì 11 novembre. Cosa cambia per l'autocertificazione? Secondo quanto previsto dal Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 4 novembre, il modulo resta necessario (come per la zona gialla e la zona rossa) per gli spostamenti durante le ore del coprifuoco, cioè dalle 22 alle 5 del mattino. Inoltre è necessaria compilarlo per qualsiasi spostamento fuori dal proprio comune e per recarsi in altra regione. Ovviamento gli spostamenti sono consentiti per "comprovata esigenza", vale a dire per motivi di lavoro, di salute e di urgenza.

Nel modulo di autocertificazione (lo stesso predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre), che può essere compilato anche direttamente in presenza delle forze dell'ordine, vanno sempre indicate le proprie generalità, i dati anagrafici, la residenza e il domicilio, un numero identificativo di un documento di identità in corso di validità, e un numero di telefono. Va barrato con attenzione il motivo valido dello spostamento e specificare l'indirizzo di partenza e quello di destinazione.

Chi esce di casa senza poter giustificare un esigenza o un motivo valido tra quelli elencati e permessi dal decreto legge può incorrere in una multa che va dai 400 ai 1000 euro. In caso di recidiva violazione l'importo potrà essere aumentato fino a un terzo. Tutte le multe previste per le violazioni al nuovo Dpcm, anche in sede di autocertificazione, diventano molto più severe se, durante il controllo, si viene trovati fuori casa a dispetto dell'obbligo di isolamento o di quarantena per positività al Covid. In questi casi si può arrivare anche alla denuncia per epidemia colposa.

Il modulo di autocertificazione editabile: scarica qui il Pdf.