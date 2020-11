Roma, 15 novembre 2020. Sono passati poco più di dieci giorni da quando l'Italia è stata spezzata in tre, per fare fronte all'emergenza Coronavirus. Il Dpcm del 3 novembre ha diviso il nostro Paese in zone gialle (rischio moderato), arancioni (rischio sostenuto) e zone rosse (rischio alto). Le restrizioni sono progressive: più ci si sposta verso un'area dove l'epidemia morde più forte, minori saranno le nostre libertà. Nonostante i chiarimenti, restano tanti i dubbi degli italiani. In Emilia-Romagna posso fare la spesa in un altro comune rispetto a quello di residenza? In Campania o Toscana (zona rossa) i nonni possono andare a prendere i nipoti a scuola? In Friuli-Venezia Giulia o in Abruzzo si può portare fuori il cane? In Liguria o nelle Marche posso andare a comprare il giornale se nel proprio comune non c'è un'edicola? A Bolzano posso andare a coltivare il mio orto, anche se è lontano da casa? Cerchiamo di fare chiarezza.

Bollettino Covid 15 novembre 2020

Posso andare a fare la spesa fuori Comune?

Zona gialla: sì

Zona arancione: sì, se gli articoli che si stanno cercando non ci sono nel proprio comune o il punto vendita verso cui ci si sta dirigendo presenti un'offerta economicamente più vantaggiosa

Zona rossa: sì, se gli articoli che si stanno cercando non ci sono nel proprio comune o il punto vendita verso cui ci si sta dirigendo presenti un'offerta economicamente più vantaggiosa

Posso uscire per fare shopping?

Zona gialla: sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili

Zona arancione: sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili

Zona rossa:sì, ma solo per alcune tipologie di prodotto. La lista completa si trova nell'allegato 23 del Dpcm

Nel mio comune non c'è un ufficio postale, posso andare in un altro?

Zona gialla: sì

Zona arancione: sì

Zona rossa: sì

Nel mio comune non c'è un'edicola, posso andare a comprare il giornale in un altro?

Zona gialla: sì

Zona arancione: sì

Zona rossa: sì

Nel mio comune non c'è un tabaccaio, posso andare a comprare le sigarette in un altro?

Zona gialla: sì

Zona arancione: sì

Zona rossa: sì

I nonni possono andare a prendere i nipoti a scuola anche in un altro comune?

Zona gialla: sì, ma il governo lo sconsiglia fortemente

Zona arancione: sì, se non è possibile fare altrimenti. Il governo lo sconsiglia fortemente

Zona rossa: sì, se non è possibile fare altrimenti. Il governo lo sconsiglia fortemente

Posso incontrarmi con amici o parenti all'aperto?

Zona gialla: sì

Zona arancione: sì, restando nel proprio comune di residenza

Zona rossa: no

Posso andare in chiesa?

Zona gialla: sì

Zona arancione: sì, in quella più vicina alla propria abitazione

Zona rossa: sì, in quella più vicina alla propria abitazione

Posso portare fuori il cane?

Zona gialla: sì

Zona arancione: sì, restando nel proprio comune di residenza

Zona rossa: sì, restando il più possibile vicini alla propria abitazione

Ho un piccolo orticello fuori dal mio comune di residenza, posso prendermene cura?

Zona gialla: sì

Zona arancione: sì

Zona rossa: sì

Posso andare a caccia o a pesca?

Zona gialla: sì, in tutte le aree gialle che lo consentono

Zona arancione: sì, nel proprio comune di residenza, se è consentito

Zona rossa: no