Roma, 15 novembre 2020 - Riflettori puntati sul bollettino sul Coronavirus in Italia. Sperando che i dati sui contagi di oggi mostrino l'atteso calo della curva, dopo che i bollettino di ieri ha confermato il rallentamento in atto. I nuovi casi Covid del weekend, ormai è noto, vanno presi con la dovuta cautela dal momento che (come accaduto anche 24 ore fa) si abbassa significativamente il numero dei tamponi processati. Sotto la lente anche la somma di terapie intensive e morti, ieri in frenata. Primi dati dalle regioni: record di decessi in Alto Adige, numeri in peggioramento in Toscana. Nuovi contagi e vittime in calo in Veneto.

Le ultime notizie

Il Covid era in Italia già dal settembre 2019: la conferma arriva dall'Istituto Tumori di Milano che ha analizzato campioni di sangue prelevati per uno screening sul cancro al polmone. Diverse regioni dalla mezzanotte hanno cambiato formalmente colore. Zona arancione per Emilia-Romagna, Marche e Friuli-Venezia e Giulia, zona rossa per Campania e Toscana. Decisioni che hanno creato non poche tensioni tra Governo ed enti locale. Da più parti si punta il dito contro la presunta mancanza di trasparenza dell'esecutivo nel 'pesare' i parametri che portano al salto di fascia. Ieri, intanto, migliaia di persone si sono riversate in strada alla vigilia delle chiusure. Folla per l'ultimo caffé in Campania, da oggi zona rossa. Scene simili anche a Bologna. Se l'indice Rt scenderà sotto 1 il governatore Giovanni Toti chiederà, il prima possibile, l'uscita della Liguria dalla zona arancione. Grandi speranze sono riposte nel vaccino anti Covid: il creatore del farmaco Pfizer assicura oggi che dal prossimo inverno "tornerà la normalità". Sul fronte estero, l'Austria si accinge a entrare in lockdown mentre il cancelliere Kurz annuncia uno screening di massa sulla popolazione.

Contagi Italia, i dati di oggi 15 novembre

Non appena saranno diffusi, riporteremo in questa sezione gli aggiornamenti su nuovi casi, decessi, ospedalizzazioni e guariti.

Tabella in Pdf

-

News dalle Regioni / Toscana

Altri 2.653 contagi (ieri 2.420) da Coronavirus in Toscana, il 3,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media è di 47 anni circa Sono 8.496 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 31,2% è risultato positivo. I ricoverati sono 2.008 (63 in più rispetto a ieri), di cui 274 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano 44 nuovi decessi (ieri 42): 26 uomini e 18 donne con un'età media di 84,7 anni.

Veneto

Superati i 100mila casi di Covid in Veneto: 2.792 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 3.578), con 29 morti contro i 52 di ieri (2.845 il numero dei decessi in totale). Crescono ancora i ricoveri: sono 2.046 (+81) i malati in area medica, e 253 (+12) i pazienti in terapia intensiva.

Alto Adige

Nuovo recordi di morti da Coronavirus in Alto Adige. Sono 19 i decessi nelle ultime 24 ore, 398 le vittime da inizio pandemia. Altri 628 contagi su 2.926 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. In crescita il numero dei ricoveri che sono complessivamente 522, ovvero 361 sono i pazienti covid che si trovano nei normali reparti, 118 quelli in strutture private convenzionate e 43 in terapia intensiva.