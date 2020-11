Roma, 24 novembre 2020 - Il bollettino con i dati di oggi sul Coronavirus in Italia, con i numeri forniti dalle Regioni e dal Ministero della Salute su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto il ministro Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre.

Resta in primo piano il tema delle festività e dello sci. Chiudere una stazione sciistica a Natale è come chiudere un albergo al mare a Ferragosto, dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, secondo cui se decisione ci dovrà essere, dovrà venire dall'Europa. Altrimenti, aggiunge, sarebbe come "regalare" turisti a quei paesi che terranno aperto. La federazione lancia un allarme per l'effetto Covid: nel 2020 il fatturato subirà una perdita di 14 miliardi di euro. Le Regioni sono in pressing, però il governo fa sapere che se il trend dei contagi si conferma, a dicembre non ci saranno più zone rosse, ma di vacanze sulla neve non se ne parla.

Il resto d'Europa? Accordo in Germania sulle misure di contenimento per le festività: possibile ritrovarsi al massimo in 10 persone e niente botti di Capodanno in piazza, sconsigliati a casa. Il limite in Spagna sarà invece di sei persone, secondo la proposta del governo, che indica anche un coprifuoco dall'una alle 6 il 24 e il 31 dicembre. Stasera i Francia il presidente Emmanuel Macron in tv, la Francia verso un alleggerimento del lockdown, diverse tappe per le riaperture. Londra riduce a 5 giorni con test negativo la quarantena per chi arriva nel Regno Unito.

Il bollettino di oggi

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella in Pdf

Le regioni / Veneto

Sono 2.194 i positivi riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale delle persone contagiate a quota 127.416. I deceduti sono 95, cifra che fa salire a 3.353 le morti da Coronavirus. È quanto riporta il bollettino della Regione Veneto. Attualmente in Veneto vi sono 73.354 positivi.

Toscana

Sono 962 i nuovi casi registrati in Toscana, su 11.813 primi tamponi. 3.245 tamponi antigenici rapidi eseguiti. Gli attualmente positivi sono oggi 50.706, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.067 (61 in meno rispetto a ieri), di cui 296 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 47 nuovi decessi: 26 uomini e 21 donne con un'età media di 83,4 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 16 a Firenze, 4 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 6 a Pisa, 4 a Livorno, 2 a Siena, 4 a Grosseto, 1 residente fuori Toscana. Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 3.328 casi x100.000 abitanti, Pisa con 3.169, Massa Carrara con 3.120, la più bassa Siena con 1.496.

Marche

Nelle Marche rilevati 351 nuovi contagi di Covid-19. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.254 tamponi: 1.220 nel percorso nuove diagnosi e 1.034 nel percorso guariti. I positivi sono appunto 351 di cui 92 rilevati in provincia di Macerata dove i casi salgono a 6.041, 87 ad Ancona (8.096), 83 a Pesaro-Urbino (5.455), 13 a Fermo (3.136), 53 ad Ascoli Piceno (3.537) e 23 da fuori regione (841). Il rapporto positivi/tamponi è del 28,8% mentre ieri era del 25,4% (161 casi con 633 test) ed, il giorno prima, del 29,5% (529 casi su 1.793 test). I casi odierni comprendono 46 soggetti sintomatici.

Alto Adige

In Alto Adige l'Azienda sanitaria provinciale segnala altri 16 decessi, cifra che porta a 490 il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Al di fuori dei dati dello screening di massa, sulla base della valutazione di 1.414 tamponi molecolari, di cui 342 nuovi test, vengono, inoltre, registrati altri 160 nuovi casi positivi. Il totale delle persone di cui è stata accertata l'infezione da coronavirus aumenta così 21.620. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 315 ( 18 in meno rispetto ad ieri) e. nelle strutture private convenzionate, 133 (7 in meno). Altri 44 pazienti (6 in più) sono ricoverati in terapia intensiva.