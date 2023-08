Lupa o cane cecoslovacco a Vasto? Dopo le aggressioni, si farà il test del Dna

Vasto (Chieti), 21 agosto 2023 - Lupa o cane cecoslovacco: dopo l’ultimo attacco si farà il test del Dna sulla saliva del canide che da mesi sta terrorizzando Vasto (Chieti).

I video che circolano in rete lascerebbero pensare a una femmina di lupo. Ma la risposta scientifica ancora non c’è. Nel frattempo, la vulgata non ha dubbi.

Tutti gli attacchi si sono verificati sulla sabbia. “Comportamento anomalo per un lupo”, hanno sempre ribadito gli scienziati. Ma se davvero si trattasse del predatore, come si dovrebbero spiegare questi attacchi?

Le ipotesi possibili: un animale cacciato dal branco o forse in qualche modo ’addomesticato’ dall’uomo, qualcuno incautamente potrebbe avergli dato da mangiare, errore fatale.

In Rete circolano due video, pubblicati dal gruppo Sei di Vasto se... In uno si vede il canide sulla pista ciclabile di Vasto, la gente intorno tra il sorpreso e l’impaurito, qualcuno prende in braccio il proprio cane e si allontana velocemente. Chi posta il filmato commenta: “Impossibile trascorrere una vacanza tranquilla. Accaduto alle 22.30 sulla pista ciclabile”.

Luigi Boitani, che ha passato la vita a studiare i lupi, consiglia: “Aspettiamo il risultato del Dna, prima di fare congetture”. Di certo esiste la categoria di lupi docili o confidenti, “non addomesticati, quella non è la parola giusta, perché servono generazioni per ottenere quel risultato”. Altra certezza. “Dare da mangiare a un animale selvatico è sbagliato, è un comportamento improprio che provoca danni”. Ma come si cattura un lupo? “Con le trappole, l’ho fatto per tutta la vita”, risponde Boitani. Naturalmente sulla spiaggia di Vasto, tra i turisti, è un problema.