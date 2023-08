Vasto, “io aggredito e morso sulla spiaggia. Lupo o cane randagio: un incubo”

Vasto (Chieti), 1 agosto 2023 - Lupo o cane cecoslovacco? “Canide“, rispondono per ora gli scienziati per definire il responsabile delle ripetute aggressioni a Vasto (Chieti).

L’ultima è avvenuta sulla spiaggia alle 3.30 del 27 luglio, vittima un ventenne, Stefano. La passeggiata romantica con un’amica si è trasformata in un incubo con un referto ospedaliero: 6 punti alla gamba sinistra e due alla destra per lui, 3 punti su un avambraccio e 4 su un gluteo per l’amica.

Lupo o cane randagio: dopo l'ultima aggressione a Vasto si vuol catturare l'animale

“Ci ha attaccato alle spalle“

Racconta il ragazzo al telefono, facendo una premessa doverosa: “Ovviamente non sono un esperto, può essere anche un canide. Ma il comportamento è stato quello di un lupo. Sono stato medicato all’ospedale per i morsi alla gamba destra e al polpaccio sinistro. Ce lo siamo trovati davanti all’improvviso, ci ha aggredito alle spalle. L’attacco è durato mezz’ora, ci fissava, si fermava e poi attaccava. Senza fiatare, senza ringhiare. Anche per questo ho pensato a un lupo”.

“Un attacco per difendere il territorio"

“Ho capito poi dagli esperti - prosegue nel suo racconto il ventenne - che l’attacco non è stato per predarmi, e si capisce bene dalle ferite. Quell’animale voleva difendere il territorio e ci ha visto come una minaccia. Ho fatto l’antirabbica, l’antitetanica, sto prendendo gli ansiolitici. Ho scoperto poi di essere l’ottava persona aggredita".

Il Comune vuol catturare l’animale

Ieri si è tenuto un incontro tra Comune, Ispra e parco della Maiella. L’obiettivo è catturare l’animale perché le aggressioni stanno creando allarme nel picco della stagione turistica.

Cosa dice la scienza

Piero Genovesi, responsabile fauna selvatica dell’Ispra, chiarisce: “Intanto per ora dobbiamo parlare di canide. Anche perché il comportamento è così strano che rimane il dubbio possa essere un ibrido o un cane lupo cecoslovacco. Dai video girati in rete si vede chiaramente che è una femmina”. Una certezza, invece, è che “le aggressioni vanno avanti da mesi, l’animale di cui parliamo potrebbe essere lo stesso che l’anno scorso ha aggredito una ragazza di Mantova sulla spiaggia”. Questo è complicato perché la zona è molto antropizzata

I comportamenti da tenere

Ma in attesa che si riesca a individuare l’animale, quali consigli di comportamento si possono dare? “Non avvicinarsi, non spaventare l’animale, non interagire ma avvisare subito i carabinieri forestali, la guardia provinciale, anche i vigili urbani. Se si ha un cane, è buona norma tenerlo al guinzaglio”.