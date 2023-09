Lupa catturata a San Salvo (Chieti): è la stessa responsabile delle aggressioni?

San Salvo (Chieti), 23 settembre 2023 – La lupa catturata questa notte a San Salvo (Chieti) è la stessa responsabile di almeno 13 aggressioni denunciate negli ultimi mesi, soprattutto a Vasto? Lo dirà il test del DNA.

Nel frattempo il sindaco Emanuela De Nicolis tira un sospiro di sollievo.

"Le analisi ci diranno ma intanto desidero ringraziare tutta la squadra che è riuscita a catturare l’animale. In questi mesi il lavoro è stato costante. Non era semplice riuscire nell’impresa, anche perché l’area è molto antropizzata". Il gruppo di lavoro era coordinato dall’Ispra.

Lupa di Vasto: vertice per accelerare la cattura

Dove si trova ora la lupa

La lupa, in attesa dei test, si trova ora “al Pretoro – fa sapere il sindaco -, in un’area faunistica non aperta al pubblico”. Sul territorio del suo comune, aggiunge De Nicolis, sono stati avvistati altri lupi, “ma non sono aggressivi”.

Come è avvenuta la cattura

La lupa è stata catturata la notte scorsa, poco dopo le 4, in Contrada Marinelle di Vasto, nel comune di San Salvo. Prima e dopo ogni aggressione, l’animale era stato avvistato continuamente dai cittadini, ed era finito anche nei video del gruppo Facebook Sei di vasto se… mentre percorreva la ciclabile, sulla costa.