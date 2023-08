Vasto (Chieti): è una lupa la responsabile delle aggressioni sulla spiaggia. Conferma dal Dna. Il sindaco: “Va catturato”

Vasto (Chieti), 25 agosto 2023 – E’ una lupa: il test del Dna non lascia dubbi sulle aggressioni che si sono verificate negli ultimi mesi a Vasto (Chieti).

Il sito di Ispra fa sapere: “In riferimento agli attacchi da parte di un canide registrati negli ultimi mesi nei comuni di Vasto Marina e nel di San Salvo (CH), il 22 agosto ultimo scorso è stato trasmesso ad ISPRA un campione salivare raccolto in occasione dell’attacco avvenuto l’11 agosto. Il laboratorio di genetica dell’Istituto ha quindi proceduto all’estrazione del DNA ed alle relative analisi. I risultati, che sono stati trasmessi oggi 25/8 al Parco della Majella che assicura il monitoraggio dell’esemplare, hanno confermato che l’animale responsabile degli attacchi è una femmina di lupo, senza tracce di ibridazione”.

Nei giorni scorsi il sindaco di Vasto Francesco Menna aveva polemizzato perché il parco della Maiella era intervenuto quando le squadre di Protezione civile comunale stavano per catturare l’animale.

Il test del Dna è stato effettuato sulla saliva dell’animale che ha morso una ragazzina a San Salvo, l’11 agosto. Il sindaco Emanuela De Nicolis era stata molto dura. ''Sono veramente dispiaciuta per quanto accaduto alla ragazza – aveva dichiarato -. Un episodio che non doveva accadere e che non deve più ripetersi per la tranquillità dei residenti e dei turisti. Una situazione che si è già verificata sul lungomare di Vasto e che non possiamo non risolvere”.

In un video pubblicato sul gruppo Facebook ‘Sei di Vasto se...’, l’animale è ben riconoscibile alla vista come lupo. Appare zoppicante e sfinito. Nei prossimi giorni si terrà un vertice in prefettura per la sua cattura. Il sindaco Menna insiste: “Non m’interessa la specie, siamo arrivati a 12 aggressioni, segnalo il problema da maggio. La legge nazionale deve cambiare. I sindaci devono essere autorizzati a mettere in campo Protezione civile e cacciatori per catturare e rieducare un animale che si comporta così”.

(Notizia in aggiornamento)