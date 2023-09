Lupa di Vasto e aggressioni sulla spiaggia, lo zoologo Boitani: “L’animale va rimosso”

Vasto, 5 settembre 2023 - Il lupo di Vasto “va rimosso”. Arriva anche la voce decisamente autorevole di Luigi Boitani, presidente della Large Carnivore Initiative for Europe e padre della conservazione in Italia, a mettere il sigillo alla vicenda che vede da mesi la cittadina abruzzese al centro di aggressioni da parte di un animale che – ha certificato il Dna dell’Ispra – è una lupa pura, nessuna traccia di ibrido.

Da mesi si ripetono le aggressioni e ormai da settimane si cerca di catturare l’animale. Che negli ultimi video – anche sulla ciclabile della cittadina - appare sfinito e zoppicante.

Lupi: la Commissione Ue vuol rivalutare la protezione dei grandi carnivori, da specie in pericolo a pericolosi

Proprio in queste ore la Commissione europea sta valutando di modificare lo status di protezione dei lupi. La presidente dell'esecutivo Ue Ursula von der Leyen è stata molto netta. E per la prima volta ha affacciato un pericolo anche per l’uomo. La concentrazione di lupi in alcune regioni del vecchio continente, ha dichiarato, “è diventata un pericolo reale per il bestiame e potenzialmente anche per l'uomo”.

Per la cronaca: un anno fa il lupo GW950m aveva ucciso Dolly, la pony prediletta della Von der Leyen. L’animale è tuttora ricercato. Su di lui pende una sentenza senza appello: da eliminare.

E la lupa di Vasto, che secondo la ricostruzione di chi indaga sarebbe responsabile di 13 aggressioni? “Va rimossa”, non ha dubbi Boitani. Vuol dire in gabbia o abbattuta? “Tolta dallo stato di libertà in natura”.

Nel frattempo nel paese aumenta il conflitto sociale. L’uccisione sciagurata dell’orsa Amarena a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) ha portato la scorta al 56enne indagato che ha preso l’animale a fucilate. Minacciato di morte come un’ingnara cittadina per un problema di numero telefonico. Pare un’isteria collettiva… “Non parlerei di un’isteria collettiva ma di una minoranza”, corregge Boitani.