Frane e fulmini al Nord. Chiusa la strada per Cortina. Ma da oggi torna il caldo

Una nuova colata di fango e detriti ha travolto nella notte la statale 51 Alemagna, isolando nuovamente Cortina d’Ampezzo. Sono i colpi di coda del maltempo che ha interessato per giorni l’intera penisola. Il fronte detritico è sceso dalla Croda Marcora, all’altezza del ponte di Venco, nel territorio di San Vito di Cadore, poco distante da "Dogana Vecchia". A pochi giorni dalla riapertura (solo diurna) della strada dopo una precedente frana, l’arteria principale di collegamento per Cortina dal Cadore è di nuovo completamente bloccata.

CORTINA RAGGIUNGIBILE

SOLO DAI PASSI

I disagi sono enormi, anche in vista della stagione turistica. Per raggiungere Cortina dal Cadore restano praticabili solo i passi Tre Croci, Giau e Falzarego, comunque inadeguati a sostenere un traffico intenso. La nuova frana è la terza in meno di un mese e alimenta le preoccupazioni sul fronte sicurezza in un’area destinata a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Le squadre di emergenza sono al lavoro, ma non è ancora nota la tempistica di riapertura.

FULMINI IN TOSCANA:

È ALLERTA ARANCIONE

Nelle stesse ore, la Toscana è stata investita da una linea temporalesca di rara violenza: cinquemila fulmini in un’ora tra la costa centro-settentrionale e l’Arcipelago. Lo ha segnalato il presidente regionale Eugenio Giani, avvertendo del rischio di fenomeni intensi e colpi di vento. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per la costa e il sud della regione, gialla per il centro e le aree nord-occidentali.

CITTÀ BLINDATE

CONTRO IL MALTEMPO

A Carrara sono state chiuse le spiagge, i parchi, i mercati, i cimiteri e sospesi tutti gli eventi all’aperto. Misure simili anche a Massa e Livorno, dove sono stati interrotti i servizi pubblici verso i fiumi e vietato l’accesso ai giardini pubblici. La perturbazione si è poi spostata verso l’interno, ma non sono mancati gli allagamenti, soprattutto in zone già fragili dal punto di vista idrogeologico.

GENOVA IN TILT

PER LA PIOGGIA

Mattinata difficile anche in Liguria, in particolare a Genova, dove violenti temporali hanno causato allagamenti in Val Polcevera, colpendo i quartieri di Rivarolo, Brin e Certosa. La perturbazione si è spostata poi verso la Val Bisagno, estendendo i disagi ai quartieri orientali della città. L’allerta gialla, inizialmente prevista fino alle 17, è stata prolungata fino alle 19 su tutta la regione.

OGGI ARRIVA

L’ANTICICLONE

Archiviato l’ultimo giorno di maltempo intenso, da oggi sull’Italia tornerà a imporsi l’anticiclone africano. Le temperature saliranno rapidamente in tutto il Paese, con punte di 34-36°C nelle aree interne del Centro-Nord, soprattutto in pianura padana, Toscana, Lazio e Sardegna. L’afa sarà intensa, con elevati tassi di umidità e notti tropicali almeno fino al prossimo weekend. Resteranno isolati i temporali pomeridiani sulle Alpi, ma senza fenomeni estesi.

ITALIA TRA ESTREMI

LA NUOVA NORMALITÀ

Quella appena trascorsa è stata una giornata simbolo dell’estremizzazione climatica: frane, nubifragi, fulmini e ora il ritorno del caldo torrido. Tra la fragilità delle infrastrutture montane e le difficoltà di gestione delle allerte urbane, emerge l’urgenza di investimenti su prevenzione e adattamento. Intanto, cittadini e turisti dovranno convivere con un’estate sempre più nervosa e imprevedibile.