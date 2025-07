Sui social scatta la solita gogna: "Il figlio moriva, lui dormiva beato"

"Il padre, mentre il figlio moriva nella buca, dormiva beato sulla sdraio". "Ma cosa dite? Non c’entra nulla il padre, stavano giocando, nessuno ha pensato che poteva succedere una cosa così, i figli non si possono controllare 24 ore al giorno, (non aveva 2 anni)". "Nessuno di quelli che giudicano ha mai fatto una buca in spiaggia o ha mai permesso ai figli di farla...tutti fenomeni...poi magari sono i primi a perdere di vista i figli per uno spritz. È stata una tragedia, rispettate questi poveri genitori".

Oltre all’"atto dovuto" dell’indagine per omicidio colposo (nella quale rientra la mancata custodia del minore) il padre del 17enne Riccardo Boni, morto nella sabbia della spiaggia di Montalto di Castro mentre scavava una buca per i fratellini, deve fronteggiare anche la gogna social. Fatta per la verità di pochi hater.

ATTACCHI SUL WEB

A difendere il genitore infatti sono in tanti: "Il suo dolore è già abbastanza totalizzante ed eterno per doversi sommare all’odio di gente da quattro soldi che, consapevolmente o meno, scrive cose che potrebbero spingerlo al suicidio", scrive una madre su Facebook. Anche se qualcuno che punta il dito c’è: "Ma come si fa a cercarsi certi guai, e il padre che considera normale fare una fossa del genere per far giocare i fratellini. Ma meno male che gli altri figli si sono allontanati, altrimenti ora li stava piangendo tutti". Insieme a quelli che fanno dell’ironia: "Facciamo subito una legge per vietare le buche in spiaggia", si legge su X.

LA VERSIONE DEL PADRE

Il padre di Riccardo ha smentito con il Corsera che stesse dormendo mentre il figlio moriva: "Io li tenevo a portata di vista, a due-tre metri", ha raccontato circondato da parenti e amici. "Stavano scavando una buca per gioco e poi Riccardo era alto un metro e settantacinque centimetri, la buca era 1,50 metri, con la testa veniva fuori. E invece non lo so se è stato il caldo, la fatica, a un certo punto dev’essersi accasciato. E non ha avuto neanche il tempo di gridare. Perché non ha gridato? Perché non l’ho sentito?".

IL RICORDO DEL LICEO

Enrico Battisti, il dirigente scolastico del liceo artistico Enzo Rossi, frequentato da Riccardo, ha pubblicato un suo ricordo sul sito dell’istituto: "Era un ragazzo pieno di luce, di entusiasmo, di talento. Portava una passione autentica per l’arte, uno sguardo curioso sul mondo, una creatività che lasciava il segno. Chiunque lo abbia incontrato, anche solo una volta, sa quanto fosse speciale. Non era solo uno studente: era parte viva della nostra scuola. Il suo banco nella futura 5F resterà per sempre un simbolo della sua presenza, dei suoi sogni, della sua umanità". Nei commenti niente odio, stavolta: solo cuori e condoglianze.

Alessandro D’Amato