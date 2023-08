Cinghiali, 4 aggressioni nel Frusinate. Il vicesindaco: “Qui siamo circondati”

Frosinone, 22 agosto 2023 - Ancora aggressioni di cinghiali. Quattro episodi si sono verificati nel Frusinate, tra Esperia e Isola del Liri; due gravissimi nel giro di un giorno. Ecco cosa sappiamo.

Cinghiali: 3 attacchi a Esperia

Il vicesindaco di Esperia Maddè Guglielmo racconta al telefono a Qn.net: “Da noi gli episodi negli ultimi dieci giorni sono stati tre. Il primo si è verificato a Badia di Esperia. Un uomo era andato a innaffiare il pioppeto quando è stato assalito dai cinghiali, un branco di 20-25 animali che hanno cercato anche di ribaltare l’auto. Venerdì scorso in località Selvi un giovane motociclista si è visto tagliare la strada da un branco, è finito all’ospedale con fratture multiple”. L’ultimo attacco la notte scorsa. “Un ragazzo – spiega il numero due del Comune – era fermo al distributore di sigarette a 150 metri da casa sua. È stato attaccato e morso a un polpaccio. Se aveva un cane? No, non mi risulta”.

Soccorso e trasportato d’urgenza al ‘Santa Scolastica’ di Cassino l’uomo ha avuto una prognosi di 50 giorni e decine di punti di sutura.

“Qui siamo circondati”, è il commento amaro del vicesindaco.

La donna aggredita a Isola del Liri

Ma a questi 3 attacchi va aggiunta anche l’aggressione da parte di cinghiali nel pomeriggio di ieri a Isola del Liri dove una pensionata intenta ad annaffiare l’orto è stata azzannata alle gambe. I medici del ‘Santissima Trinità’’ di Sora le hanno dovuto applicare 50 punti di sutura.