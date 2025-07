Bimbo ritrovato dopo 36 ore

Eccolo, Allen, bambino davvero unico in braccio a papà Bernardo e mamma Barbara. Le 36 ore che sconvolgono Ventimiglia e il suo entroterra trovano il lieto fine grazie all’energia insospettabile dei giovani e alla passione smisurata dei grandi. Allen Ganao, il filippino di 5 anni scomparso venerdì sera dal camping in cui era arrivato con la famiglia da Torino, appare ai soccorritori alle 8.48 di ieri mattina ai margini di un vallone, rannicchiato tra roveti ed erbacce. Inizialmente è immobile, poi comincia a toccarsi il naso. È il segno che sta bene – il regalo sognato. Qualche graffio e un po’ di disidratazione, nulla di più. "ll ritrovamento del piccolo Allen è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti", scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Macchina dei soccorsi esemplare", aggiunge il ministro dell’Interno Roberto Piantedosi.

Un dispositivo professionale e profondamente partecipe. Trecento uomini e donne in divisa, volontari con i cani molecolari, semplici cittadini, turisti, elicotteri e droni, sommozzatori per scandagliare i rivi, mamma e papà che chiamano Allen col megafono assistendo le squadre di ricerca. Ognuno fa quello che può con il massimo dell’attenzione e dell’intensità. Il giallo dell’uomo che avvista il piccolo ai margini della propria villa e prova a riaccompagnarlo, ma poi non lo ferma quando fugge, fa temere scenari foschi. Perquisizione di villa e auto non producono risultati. L’uomo, torchiato dagli inquirenti anche a causa della testimonianza confusa, ora rischia l’accusa di abbandono di minore. Alla notizia del ritrovamento, piange anche lui (inquadrato dalle telecamere). Approfondimenti sono in corso nei confronti di altre due persone presenti nell’area verosimilmente percorsa dal bambino.

L’intuizione del prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, "d’intesa con il comandante dei vigili del fuoco, di "verificare anche tutti i cunicoli della zona, fino all’autostrada", si dimostra giusta. Determinante il supporto dello psicologo Roberto Ravera. Il consulto per immaginare la reazione di Allen in una zona sconosciuta, e forse senza poter chiedere aiuto, avvalora la ricerca del posto sicuro – "coperto" – come un cunicolo o un anfratto. E proprio in un contesto come quello descritto avviene il mezzo miracolo della creatura che sbuca dai rovi, una gioia che intreccia competenza e fortuna. Dario Mattiauda, il soccorritore della protezione civile di Pompeiana, Edoardo Campione (di Vasia) e Matteo Trecci (di Arma di Taggia) sono emozionati più di Allen. Come abbia fatto ad arrivare a 3 chilometri e mezzo dal camping senza essere visto resta un mistero.

La radiomobile gracchia: "L’abbiamo trovato, è vivo". La fine di un incubo iniziato venerdì pomeriggio. Lungo la rete dei soccorritori scatta l’applauso. Immediata la corsa verso il campo base di Latte di Ventimiglia dove subito arrivano i genitori (prima la mamma poi il papà). Ma il ritrovamento del bambino supera l’affetto della famiglia e diventa momento di esultanza per tutti, incluso il sindaco Flavio Di Muro che abbraccia papà Bernardo. Riavvolgere il nastro fa capire lo scampato pericolo. "Stavamo montando la tenda e tutto d’un tratto Allen non c’era più", il racconto della mamma. Dal momento in cui la telecamera di sorveglianza del camping registra il piccolo che scompare dietro a un eucalipto, l’allerta scatta immediata. Trentasei ore di tensione ma anche di speranza che non muore. Ora Allen è in pediatria a Imperia. Potrebbe essere dimesso già oggi. "Grazie a tutti! Grazie, grazie", ripete papà Bernardo assieme a mamma Barbara. E tutta la comunità cattolica filippina di Torino festeggia con loro. I soccorritori sono entusiasti. "Un lavoro di grande sinergia", riassume Fabio Ciciliano a nome di tutto il servizio di protezione civile.