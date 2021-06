Roma, 23 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Ieri i contagi Covid hanno segnato una lieve risalita, ma i numeri restano buoni anche per quanto riguarda i morti. Sotto stretto monitoraggio rimangono i casi di variante Delta: oltre al focolaio di Piacenza ci sono 15 casi a Sassari, secondo quanto confermato dall'azienda ospedaliera universitaria (Aou) della città sarda. Altri tre casi sono stati individuati nel Teramano, in Abruzzo. Le Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia hanno invece fatto sapere che la variante predominante sui lori territori resta quella inglese.

Draghi: "Situazione in forte miglioramento. Rischi dalle varianti"

Intanto, sul fronte vaccini, l'ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza ha reso noto sono circa 13,2 milioni le dosi di Pfizer utilizzabili nel mese di giugno, a cui andranno aggiunte, nello stesso periodo, 2,1 milioni di Moderna, per un totale mensile di sieri a Rna messaggero pari a 15,3 milioni. Resta ancora in ballo la questione della cosiddetta 'vaccinazione eterologa', cioè la somministrazione della seconda dose con un siero diverso dal primo. "Questa mattina ho chiesto alla Direzione generale della prevenzione sanitaria di cercare una soluzione normativa che consenta in maniera inequivocabile e chiara l'utilizzo della vaccinazione eterologa anche al di sopra dei 60 anni - ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, al TG5 - Credo sia giusto dare a tutti la possibilità di cambiare tipologia di vaccino, anche se per gli over 60 il vaccino a vettore virale, come AstraZeneca rimane sicuro e non gravato da quelle complicanze rarissime che si sono invece osservate nei soggetti più giovani".

Il bollettino Covid del 23 giugno

Oggi in Puglia, a fronte di 6.684 test per l'infezione da Covid-19, sono stati individuti 63 casi positivi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Un caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Sono stati inoltre registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia e uno in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.634.171 test, 240.487 sono i pazienti guariti e 5.937 sono i casi attualmente positivi.

Sono 50 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (45 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico), che portano a 243.984 i casi registrati dall'inizio della pandemia. L'età media dei 50 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa. In regione si registrano anche altri 4 decessi (1 uomo e tre donne). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 150 (14 in meno rispetto a ieri, meno 8,5%), 32 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, meno 15,8%). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 234.478

Sono 49 i positivi a Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore (7 per provincia), oltre 23 mila tamponi con incidenza dello 0,21%. 425.862 sono i positivi da inizio della pandemia, ad oggi i positivi sono 4.896. I ricoverati sono 304 (-16), in terapia intensiva 32. I decessi sono 11.611 (+2), dimessi 22.132.

Sono 20 (di età compresa tra 7 e 86 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 74.655. Due i decessi, che portano il totale a 2.511 (si tratta di 2 donne, di 51 e 90 anni, della provincia di Teramo) Il numero dei dimessi/guariti sale a quota 71.060 (+70 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.084 (-52 rispetto a ieri). 35 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (invariato rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 1047 (-46 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Contagi in linea con quelli rilevati ieri nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 15 nuovi casi positivi. I tamponi effettuati sono stati 2.662: 1.375 nel percorso nuove diagnosi (920 test molecolari e 455 screening con percorso antigenico) e 1.287 nel percorso guariti. Dei 15 positivi odierni sette sono stati riscontrati nella provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 21.346, quattro ad Ancona (33.055), uno a Pesaro-Urbino (23.399), due a Fermo (10.272), uno ad Ascoli Piceno (11.360)

