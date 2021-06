Roma, 23 giugno 2021 - Il premier Mario Draghi in audizione alla Camera riferisce sul Consiglio Ue. "L'interlocuzione con il Parlamento è essenziale per meglio definire la posizione del nostro Paese su temi di grande rilevanza per la vita dei nostri cittadini e delle nostre istituzioni", dice aprendo il suo intervento.

Sulla situazione economia il presidente del Consiglio è ottimista: sia quella europea, sia quella italiana sono "in forte miglioramento", dice. "Secondo le proiezioni della Commissione europea, nel 2021 e nel 2022 l'Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4%, come il resto dell'Ue", aggiunge. "Molti degli indicatori che abbiamo a disposizione ci indicano che la ripresa probabilmene sarà ancora più sostenuta", prosegue. "La fiducia, insomma, sta tornando", spiega Draghi.

Quindi il punto sulla pandemia. "In questo quadro economico positivo, permangono alcuni rischi. Il primo è proprio la situazione epidemiologica", premette. "Sebbene in forte miglioramento, questa deve essere monitorata con attenzione. In particolare, dobbiamo tenere sotto controllo l'emergere e il diffondersi di nuove e pericolose varianti, che possono rallentare il programma di riaperture e frenare consumi e investimenti", ammonisce.

La chiave per reggere l'urto delle mutazioni, ribadisce il premier, risiede nella campagna vaccinale. "A oggi, nell'Unione Europea più di metà della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose di vaccino - spiega -.In Italia la quota è quasi del 60% e circa il 30% della popolazione adulta ha completato l'intero ciclo di vaccinazione", aggiunge. "I rischi legati alle varianti, e in particolare alla cosiddetta 'variante Delta', ci impongono di procedere nella campagna vaccinale con la massima intensità", dice ancora. La linea: "Dobbiamo inoltre continuare a concentrarci sui soggetti più fragili, come i più anziani, che sono maggiormente a rischio di morte o di ospedalizzazione".