Roma, 22 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute con i dati sui contagi del Coronavirus in Italia. Ieri si sono registrati 495 nuovi positivi, il numero più basso dal 18 agosto 2020 (complice forse anche un numero più basso di tamponi). Ma "il dato più drammatico è di coloro che perdono la vita", ha detto oggi il ministro Roberto Speranza sottolineando che "finché il numero non sarà zero in tutte le Regioni c'è una battaglia da combattere".

Resta però la preoccupazione per la variante Delta: è di oggi la notizia di un focolaio in un polo logistico tra Piacenza e Cremona con 24 contagiati). E ci sarebbe questa mutazione anche dietro la risalita dei casi in Israele (125 ieri, non accadeva dal 20 aprile scorso). "La variante delta è molto più contagiosa. E diventerà dominante: è solo una questione di tempo", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineando però che che il vaccino protegge e aiuta ad avere decorsi della Covid più lievi.

E, a tal proposito, la Commissione Europea ha approvato un emendamento al secondo contratto con l'azienda farmaceutica Moderna per l'attivazione, per conto di tutti gli Stati membri dell'Ue, di 150 milioni di dosi aggiuntive nel 2022 di vaccini adattati alle varianti del virus, vaccini per uso pediatrico e di richiamo. Il contratto garantisce la consegna dal terzo trimestre del 2021 alla fine del 2022, con la possibilità di adattarla alle esigenze di ciascuno Stato membro a seconda della propria situazione epidemiologica.

Intanto l'Oms lancia l'allarme: molti dei Paesi più poveri che hanno ricevuto i vaccini contro il Covid-19 attraverso l'iniziativa Covax non hanno più dosi per portare avanti la campagna di immunizzazione.

Il bollettino Covid di oggi

Le regioni / Veneto

Sono 96 i nuovi positivi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore il Veneto, che portano a 425.113 il totale da inizio pandemia. Il report regionale segnala anche 6 decessi, che portano il totale a 11.609. Gli attuali positivi sono 5.052, 148 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 320 ricoverati, -18 rispetto a ieri; di essi, 288 (-9) sono in area non critica, 32 (-9) nelle terapie intensive.

In Puglia a fronte di 8.033 test sono stati individuati 92 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. E' stato inoltre registrato un decesso in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.627.487 test, 252.974 sono i pazienti guariti e 7.063 sono i casi attualmente positivi.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 25 su 13.539 test di cui 6.670 tamponi molecolari e 6.869 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,18% (0,5% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 2.764.371. "Un numero di nuovi positivi così basso non si vedeva dal 17 agosto 2020. L'incidenza media regionale è 11 casi ogni 100mila abitanti", commenta su Facebook il presidente della Regioni, Eugenio Giani. I guariti sono 199, mentre i decessi sono due. Complessivamente ad oggi sono 2.687 le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano addirittura prive di sintomi (169 in meno rispetto a ieri, meno 5,9%). Le persone ricoverate nei posti letto ospedalieri dedicati ai pazienti Covid scendono a 164 (7 in meno rispetto a ieri, con una flessione del 4,1%), di cui 38 si trovano in terapia intensiva (stabili nel numero rispetto a ieri).

Dopo la pausa di ieri, quando sono stati registrati zero nuovi contagi per la prima volta da agosto, sono 16 i positivi al Covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche tra le 935 nuove diagnosi, con un rapporto positivi/testati dell'1,8%. I nuovi casi sono così ripartiti cinque nella provincia di Pesaro Urbino, 4 nella provincia di Fermo, 3 nella provincia di Ancona, nessuno in quella di Ascoli Piceno e 3 fuori regione.

In Basilicata a fronte di 669 tamponi molecolari processati sono stati 14 i nuovi casi individuati (fra questi 13 relativi a residenti in regione). Nessun decesso. Nella stessa giornata sono state registrate 37 guarigioni. Ieri sono state effettuate 4.258 vaccinazioni.

Le altre regioni

In Alto Adige, per il 12° giorno consecutivo non si registrano decessi, i nuovi contagi sono a fronte di 607 tamponi pcr (189 dei quali nuovi test), mentre i 2.245 test antigenici eseguiti ieri non hanno dato alcun riscontro positivo.