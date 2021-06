Roma, 21 giugno 2021 - Attesa per il bollettino Covid con i nuovi dati su contagi, morti e guariti forniti dal ministero della Salute, anche se - come ogni lunedì, è previsto un numero di tamponi più basso rispetto agli altri giorni della settimana. INelle ultime settimane l'andamento dellla curva epidemiologica del Coronavirus in Italia è stata decisamente buona, anche se si registrano piccoli focolai di variante Delta che l'infettivologo Massimo Galli invita a tracciare e seguire con più attenzione.

"Fino a poche settimane fa avevamo fino a quasi 4.000 persone in terapia intensiva ora questo numero si è ridotto di circa il 90%, la stessa cosa vale per i ricoveri: eravamo a quasi 30mila ora siamo a circa 2.500. Sono numeri che parlano da soli, dobbiamo insistere, mantenere i piedi per terra, ma un po' alla volta ci sono le condizioni per affrontare con maggiore fiducia le prossime settimane", ha detto il ministro Roberto Speranza in visita all'hub vaccinale di Modena.

All'ordine del giorno oggi c'è, però, l'uso delle mascherine all'aperto: il Cts è chiamato a dare un parere su quando sarà possibile dire addio all'obbligo di indossarle. Intanto la Società Italiana di Pediatria (Sip) esorta "a un intervento vaccinale globale, in tutte le età e in tutti i Paesi del mondo". Insomma a non lasciare fuori dalla campagna di immunizzazione i più giovanei, visto che - dati alla mano - nel nostro Paese sono stati 638.000 i casi che hanno colpito gli under 19 causando 26 decessi.

Il contagi e la tabella del 20 giugno

Il bollettino Covid di oggi

Le regioni / Toscana

La Toscana registra 45 casi in più rispetto a ieri, per un totale di 243.909 positivi al Coronavirus dall'inizio dell'emergenza pandemica. Su 3.828 tamponi molecolari e 1.059 tamponi antigenici rapidi, 43 contagi sono stati confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido (l'indice di positività è pari allo 0,9%). Gli attualmente positivi sono oggi 3.027, -7,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 171 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (stabili). Oggi non si registrano nuovi decessi. L'età media dei 45 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa

Sono appena otto i positivi al Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, lo 0,15% dei tamponi effettuati. "Il dato più basso della storia di questa seconda ondata", ha rimarcato il presidente della Regione, Luca Zaia. Sono invece 10,6 milioni i tamponi effettuati dal 21 febbraio 2020 a oggi. Gli attuali positivi sono 5.200. Invariata la situazione negli ospedali, con 338 ricoverati, di cui 297 in area non critica e 41 in terapia intensiva. Nessun nuovo decesso.

Le Marche segnano quota zero per quanto riguarda i nuovi casi. "Iniziamo questa settimana con una bella notizia. Oggi nella nostra regione non sono stati registrati casi positivi al Covid, questo non accadeva dallo scorso 3 agosto", annuncia l presidente della Regione, Francesco Acquaroli, sulla propria pagina Facebook. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 812 tamponi: 309 nel percorso nuove diagnosi (di cui 87 screening con percorso Antigenico) e 503 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0%).

In Basilicata su 226 tamponi molecolar si registrano 4 nuovi casi, mentre le guarigioni sono 40. E anche l'Alto Adige registra zero sia per i nuovi positivi che per i decessi: era dal 18 agosto del 2020, 307 giorni fa, che non accadeva in provincia di Bolzano.