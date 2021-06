Roma, 21 giugno 2021 - Luglio e agosto sono alle porte e molti italiani che andranno in vacanza si troveranno nella situazione di dover spostare l'appuntamento per il vaccino anti Covid. Spostare la data della prima dose è molto semplice, visto che si può contattare il call center regionale o, in molti casi, utilizzare il portale web con cui si è prenotato. Cambiare l'appuntamento del richiamo è più complesso: si può fare solo in casi eccezionali e ogni Regione ha adottato un protocollo differente. Inoltre bisogna tenere conto che si potranno guadagnare al massimo quattro-cinque giorni (prima o dopo rispetto l'appuntamento originale), visto che ogni vaccino ha una tempistica da rispettare per la seconda dose. Per Pfizer il richiamo andrà effettuato tra i 21 e i 42 giorni dopo la prima iniezione. Per Moderna tra i 28 e i 42, mentre per AstraZeneca tra i 28 e gli 84. Ma vediamo come si può spostare la prenotazione Regione per Regione.

Dopo quanto la seconda dose? Da AstraZeneca a Pfizer: i tempi regione per regione

Sommario

Prima dose: per la prima somministrazione, è possibile disdire o spostare l'appuntamento autonomamente sulla piattaforma di Poste Italiane e inserendo il proprio codice fiscale e il numero appuntamento.

Seconda dose: Per disdire o spostare l’appuntamento per la seconda somministrazione, è necessario rivolgersi al Contact Center dedicato telefonando al numero 800.00.99.66.

Prima dose: si può modificare la prenotazione online direttamente sulla piattaforma https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Seconda dose: per spostare o cancellare un appuntamento si deve scrivere una mail all’indirizzo hd_ecovid@soresa.it.

Prima dose: si può cambiare la data del primo appuntamento contattando il Cup.

Seconda dose: Si potrà cambiare la data della seconda dose, contattando il call center dell'Ausl provinciale o il Cup. Bisognerà sempre rispettare il range massimo. Ecco i numeri di telefono:

Ausl Piacenza: 800 651 941 (da lunedì a venerdì ore 8:00 – 18:00)

Ausl Parma: 800 608 062 (da lunedì a venerdì ore 9:00 – 16:00, sabato ore 9:00 – 13:00)

Ausl Reggio Emilia: 0522 338799 (da lunedì a sabato ore 7:45 – 18:00)

Ausl Modena: 059 2025333 (da lunedì a venerdì ore 8:00 – 18:00, sabato ore 8:00 – 13:00)

Ausl Bologna: 800 884 888 (da lunedì a venerdì ore 7:30 – 17:30, sabato ore 7:30 – 12:30)

Ausl Imola: 800 040 606 (da lunedì a venerdì ore ore 8:30 – 17:30, sabato ore 8:30 – 12:30)

Ausl Ferrara: 800 532 000 (da lunedì a venerdì ore 8:00 – 17:00, sabato ore 8:00 – 13:00)

Prima dose: la cancellazione dell'appuntamento già fissato e la nuova prenotazione potrà essere effettuata attraverso il call center regionale (0434 223522), telefonando al Cup delle aziende sanitarie e nelle farmacie.

Seconda dose: per spostare il richiamo bisogna chiamare il call center regionale (0434 223522)

Prima dose: è possibile disdire o spostare l’appuntamento della prima somministrazione dal sito web https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it cliccando su “Gestisci appuntamenti” e inserendo codice fiscale e numero di appuntamento.

Seconda dose: per disdire o spostare la seconda dose è necessario rivolgersi al Contact Center dedicato telefonando al numero 06.164.161.841.

Prima dose: potete contrattare il call center dedicato alle prenotazioni 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali) per capire come fissare un nuovo appuntamento

Seconda dose: bisogna sempre contattare il call center 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Secondo le faq pubblicate dalla Regione, è fondamentale confermare l’appuntamento ricevuto per SMS rispondendo allo stesso con SI oppure NO. Tale conferma si rende necessaria per poter gestire e programmare al meglio e con anticipo le liste giornaliere. L'utente che riceve l'appuntamento per SMS e/o E-mail e non si reca al centro vaccinale per qualsiasi motivo non deve effettuare nessuna riprenotazione. Verrà riconvocato in automatico. L’utente che non si dovesse presentare neanche alla seconda convocazione sarà riconvocato in coda alla campagna vaccinale.

Prima dose: la Regione ha avviato un programma sperimentale che consente di cambiare l'appuntamento del vaccino cliccando su un link presente nella mail di conferma entro 48 ore dalla ricezione. In alternativa si può contattare il numero verde regionale 800.95.77.95.

Seconda dose: contattate il numero verde regionale per avere maggiori informazioni 800.95.77.95.

Prima dose: In caso di disdetta o spostamento dell'appuntamento, si prega di contattare il numero del sistema di prenotazione 0471 100 999. La cancellazione o il rinvio devono essere motivati da giusta causa.

Seconda dose: bisogna sempre contattare il numero 0471 100 999.

Prima dose: se non si riesce a modificare la prenotazione online attraverso il portale, potete chiamare l'800 867 388 (operativo dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato).

Seconda dose: chiamate il call center allo 800 867 388

Prima dose: L’appuntamento può essere prenotato o spostato con tre modalità: online, tramite la piattaforma La Puglia ti vaccina; tramite numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; presso le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.

Seconda dose: contattate il numero verde 800 713931

Prima dose: la persona che si è prenotata da Portale regionale può cancellare in autonomia, dal Portale regionale, la prima dose; questo è possibile fino a un minuto prima dell’appuntamento.

Seconda dose: chiamate il numero info vaccini Covid 0559077777 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17) .

Prima dose: online dal portale Cup Umbria o telefonicamente allo 0744366600. In alternativa si può andare in farmacia.

Seconda dose: nel caso in cui il cittadino volesse richiedere lo spostamento della seconda dose per motivazioni non procrastinabili, dopo aver già ricevuto la prima dose, sarà necessario compilare il modulo online al link https://forms.gle/GTLecfq7NN9XFxFQ6

Prima dose: se non riuscite a modificare la data attraverso il portale regionale, potete contattare lo 0165 544825.

Seconda dose: contattate lo 0165 544825.

Prima dose: è possibile disdire l'appuntamento per la prima dose, prenotato tramite portale regionale, direttamente dal link presente nella mail di conferma prenotazione. In caso si volesse spostare l'appuntamento è necessario disdire e successivamente procedere con una nuova prenotazione

Seconda dose: è consentito lo spostamento della data della seconda dose attraverso il portale regionale. Per farlo, bisogna inserire il codice fiscale e gli ultimi sei numeri della tessera sanitaria: sul portale regionale verrà visualizzato quindi l'intervallo di date consentite per lo spostamento che il sistema individuerà sula base del vaccino somministrato nella prima dose