Roma, 27 agosto 2021 - Nel giorno della decisione ufficiale sui colori delle regioni, con la Sicilia che torna in zona gialla dal 30 agosto (qui tutte le regole), consueto appuntamento con il bollettino Covid. I dati del ministero della Salute su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive saranno diffusi nel pomeriggio. Ma intanto in mattinata sono arrivate le prime anticipazioni del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità: l'indice Rt è in calo rispetto alla scorsa settimana mentre l'incidenza cresce. Quest'ultimo dato è in linea con l'analisi della Fondazione Gimbe: i contagi sono aumentati del 4,3% negli ultimi 7 giorni e l'incidenza "è pari o superiore a 50 casi per 100 mila abitanti in 68 province".

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, ha fatto il punto anche sull'andamento della campagna vaccinale, che ha subito una brusca frenata: "Durante il mese di agosto si è assistito ad un crollo del 66,5% delle somministrazioni: la media mobile a 7 giorni è passata dal picco di oltre 592 mila del 28 luglio a poco più di 198 mila il 20 agosto". Ma il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha voluto rassicurare sul raggiungimento dell'obiettivo prefissato: "Oggi siamo al 72,5% di platea di vaccinabili che hanno ricevuto almeno una dose, che diventa il 77,7% se noi sommiamo i guariti che hanno avuto una dose e coloro che sono stati raggiunti da un vaccino monodose. Vuol dire che siamo vicini a quel traguardo dell'80%".

Il bollettino del 26 agosto

Le regioni / Toscana

In Toscana sono 752 i nuovi casi di Coronavirus su 14.332 test. Lo riferisce sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 8.615 tamponi molecolari e 5.717 antigenici rapidi. Il tasso dei positivi, dunque, raggiunge il 5,25% sul totale dei test e l'11,1% in rapporto alle nuove diagnosi. Si tratta di dati lievemente più alti rispetto a venerdì scorso. Sette giorni fa i contagi accertati erano stati 700 con un tasso di positività rispettivamente del 5,52 e del 13,3%.

Prosegue la crescita dei nuovi casi di Covid in Veneto: sono 694 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime registra invece 2 nuove unità e sale a 11.676 da inizio emergenza. Rimane stabile la situazione clinica, con 7 nuovi ricoveri in area non critica (totale 223) e un nuovo paziente in terapia intensiva (47 posti occupati).

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.248 test per l'infezione da Covid e 302 casi positivi: 41 in provincia di Bari, 76 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 20 in provincia di Brindisi, 44 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, un residente fuori regione e 4 di provincia in via di definizione. Tre le vittime. Attualmente sono 4.596 le persone positive, 235 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.

Tornano a diminuire i ricoverati per il Covid negli ospedali dell'Umbria: sono 59, tre in meno del giorno precedente. Restano stabili a otto i pazienti nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 86 nuovi positivi, 138 guariti e nessun morto. I tamponi analizzati sono stati 1.900 e i test antigenici 3.558, con un tasso di positività pari a 1,57%.

In Alto Adige 79 nuovi casi e nessun decesso, ma aumentano le terapie intensive.