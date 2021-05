Roma, 14 maggio 2021. Quando si potrà fare la seconda dose di vaccino anti Covid. È questo il dubbio che attanaglia molti italiani, dopo il tira e molla tra Ema, Aifa e i colossi farmaceutici per stabilire l'intervallo di tempo tra un'iniezione e l'altra.

Sommario

Da foglietto illustrativo, chi ha ricevuto il siero Pfizer dovrebbe aspettare 21 giorni prima di ripresentarsi al centro vaccinazione. Per Moderna i giorni sono 28, mentre per AstraZeneca possono passare tra 28 e 84 giorni. Johnson&Johnson, essendo monodose, non ha problemi di questo tipo. L'Agenzia del farmaco europea, sulla scorta di quanto ha fatto la Gran Bretagna, ha deciso che per i sieri a mRna (Pfizer e Moderna) si possono tranquillamente aspettare anche 42 giorni, senza che ci siano effetti collaterali. Anche l'Aifa e il Cts hanno confermato questa decisione, visto che un intervallo di tempo più lungo permette di vaccinare con la prima dose più persone. I colossi farmaceutici, soprattutto Pfizer, hanno invece ribadito che sarebbe meglio rispettare rigorosamente i tempi indicati nel bugiardino, visto che non hanno ancora condotto test per capire cosa succede se viene ritardata la seconda somministrazione. Ema e Aifa hanno confermato che si può aspettare 42 giorni.

Per AstraZeneca non ci sono state modifiche al protocollo, anche se sembra che il vaccino di Oxford sia più efficace se la seconda dose viene somministrata a ridosso della scadenza della dodicesima settimana. In ogni caso, non tutte le Regioni hanno deciso di seguire le indicazioni dell'Aifa sui sieri a mRna. Vediamo caso per caso quanti giorni bisogna aspettare tra una dose e l'altra.

Coronavirus, il bollettino di oggi

Abruzzo

Pfizer: 21 giorni

Moderna: 28 giorni

Basilicata

Pfizer: 35 giorni

Moderna: 35 giorni

Calabria

Pfizer: 35 giorni

Moderna: 35 giorni

Campania

Pfizer: 30 giorni

Moderna: 30 giorni

Emilia-Romagna

Pfizer: 35 giorni

Moderna: 35 giorni

Zaia: dopo gli over 40 vaccino a tutti gli altri

Friuli-Venezia Giulia

Pfizer: 42 giorni

Moderna: 42 giorni

Lazio

Pfizer: 35 giorni

Moderna: 35 giorni

Liguria

Pfizer: 42 giorni

Moderna: 42 giorni

Lombardia

Pfizer: 42 giorni

Moderna: 42 giorni

Marche

Pfizer: 42 giorni

Moderna: 42 giorni

Molise

Pfizer: 42 giorni

Moderna: 42 giorni

Piemonte

Pfizer: 35 giorni

Moderna: 35 giorni

Provincia autonoma di Bolzano

Pfizer: 42 giorni

Moderna: 42 giorni

Provincia autonoma di Trento

Pfizer: 42 giorni

Moderna: 42 giorni

Puglia

Pfizer: 35 giorni

Moderna: 35 giorni

Sardegna

Pfizer: 21 giorni

Moderna: 28 giorni

Sicilia

Pfizer: 35 giorni

Moderna: 35 giorni

Toscana

Pfizer: 42 giorni

Moderna: 42 giorni

Umbria

Pfizer: 35 giorni

Moderna: 35 giorni

Valle d'Aosta

Pfizer: 21 giorni

Moderna: 28 giorni

Veneto

Pfizer: 42 giorni

Moderna: 42 giorni