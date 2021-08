Roma, 30 agosto 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Da oggi la Sicilia è entrata in zona gialla, ma anche la Calabria è a un passo a causa dell'aumento dei nuovi positivi. Uno dei due parametri per il cambio di colore delle Regioni, infatti, vale a dire l'incidenza del 15% dei casi su 100.000 abitanti, è stato superato, mentre la percentuale di ricoveri in terapia intensiva è del 9%, un punto in meno del 10% indicato come limite massimo prima che scattino le norme più restrittive (qui regole e divieti).

E mentre si avvicina il 1 settembre, data in cui verrà ulteriormente estesa l'obbligatorietà del green pass (qui cosa cambia e dove serve), Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino, è stato inseguito e minacciato ieri sera da un uomo no vax, che gli ha urlato: "Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare". A Roma, invece, un giornalista specializzato in video, di Repubblica e del gruppo Gedi, è stato aggredito da un manifestante nel corso di un sit-in anti green pass davanti al Ministero dell'Istruzione.

La sfida è convincere i boh vax: "Non sono paranoici, solo indecisi"

E' proprio sul fronte vaccinazioni che è il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, ha lanciato l'allarme per un rallentamento del ritmo delle somministrazioni. "Nelle ultime sei settimane - ha sottolineato - le vaccinazioni sono diminuite del 14%, a causa di una mancanza di accesso ai vaccini in certi Paesi e la mancanza di un'accettazione della vaccinazione in altri". Kluge ha esortato ad aumentare la capacità di produzione e a condividere le dosi disponibili mettendo da parte eventuali tentazioni nazionaliste. Poi ha rimarcato che "alcuni Paesi" "stanno cominciando ad avere un carico crescente sugli ospedali" causa Covid "e più morti. La scorsa settimana abbiamo avuto un aumento dell'11% nel numero dei decessi nella regione e una proiezione affidabile indica" che potrebbero esserci "236mila morti in Europa entro l'1 dicembre".

"Sì al Green pass valido 12 mesi. I vaccini continuano a proteggerci"

Covid, il bilancio del 30 agosto

In Toscana sono 348 i nuovi casi Covid, che portano il totale a 270.882 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 252.458 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.136 tamponi molecolari e 1.550 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,2% è risultato positivo. Sono invece 2.836 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.416, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 478 (6 in più rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 82,3 anni.

Sono 319 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, mente non c'è stato alcun nuovo decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 454.220, mentre quello delle vittime resta fermo a 11.683. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 13.086 (+145). Salgono i ricoverati negli ospedali della regione: sono 223 (+9) i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, e 55 (+4) quelli nelle terapie intensive.

In Puglia ci sono stati nelle ultime 24 ore tre morti e sono 105 i nuovi casi di Coronavirus registrati a fronte di 6.632 test eseguiti, con una incidenza dell'1,5%. Le province più colpite dai nuovi casi sono quelle di Foggia (45) e di Lecce (43) e quella di Bari (15). Le persone attualmente positive sono 4.71 delle quali 251sono ricoverate e 24 in terapia intensiva. Le vittime in Puglia dall'inizio della pandemia sono 6.706

In Alto Adige sono 9 i nuovi casi di Covid-19 ma su un numero basso di tamponi processati nella giornata di ieri, 823, contro gli 8-9 mila giornalieri effettuati in alcuni giorni della scorsa settimana. Due nuovi contagi anche in Basilicata, registrati nelle ultime 24 ore. Sono 20, di età compresa tra 2 e 76 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78.998.