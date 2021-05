Roma, 17 maggio 2021 - Oggi (lunedì 17 maggio) è il giorno della cabina di regia che deciderà le nuove regole per le ulteriori riaperture (in primis il coprifuoco) e per i nuovi criteri che sarano adottati per i colori delle regioni (qui le anticipazioni). Finalmente la curva del contagi scende e i dati del bollettino di ieri ci hanno realato numeri mai così bassi da ottobre. E già sulla base dell'ultimo monitoraggio dell'Iss di venerdì scorso (qui i dati aggiornati dell'Rt) alcune regioni cominciano a pensare di poter finalmente transitare in zona bianca, quella dove vengono meno quasi tutte le restrizioni. Zona in cui nei mesi scorsi riuscì ad entrare solo la Sardegna. Vediamo quindi come stanno le cose ad oggi, tenendo presente che il prossimo decreto Covid potrebbe modificare i criteri anche per la fascia bianca.

Sommario

A tutt'oggi sono tre i requisiti che il Dpcm di gennaio stabilì quando venne istituita appunto la zona bianca: la regione deve trovarsi uno scenario di tipo 1, avere un rischio basso e soprattutto un'incidenza di casi serttimanale ogni 100mila abitanti inferiore a 50 "per tre settimane consecutive". Ed è proprio quest'ultima previsione a farci dire che - a meno di cambiamenti - nessuna regione può ambire alla zona bianca fino a fine mese. Vediamo perché.

Nel monitoraggio pubblicato il 7 maggio nessuna regione aveva il requisito dell'incidenza. Il Molise, che aveva il dato più basso, era comunque a 56. Le cose sono migliorate la scorsa settimana. Il monitoraggio del 14 maggio invece ci presenta una situazione migliore. Prendendo in considerazione i dati fonte ministero della Salute (periodo 7-13 maggio) sono tre le regioni con numeri da zona bianca: Molise (41), Sardegna (41) e Friuli Venezia Giulia (44). Tutte le altre hanno dati ben superiori a 50. Il conteggio delle tre settimane deve pertanto partire da questo monitoraggio. Quindi Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia solo mantenendo questi numeri fino al monitoraggio del 28 maggio possono ambire da quella data alla zona bianca. Questo ovviamente se non cambiano nel frattempo i criteri.