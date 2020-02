Roma, 28 febbraio 2020 - Il bilancio aggiornato del coronavirus si aggiorna di ora in ora (oltre 650 positivi e 17 deceduti che avevano gravi patologie pregresse): in Lombardia è stato lombardo al Welfare, Giulio Gallera ad aggiornare il bilancio: "Ad oggi abbiamo 216 ospedalizzati su 406 casi positivi, metà sono asintomatici e stanno bene". In Veneto i casi positivi salgono a 133 (29 i ricoverati): 13 casi in più rispetto a ieri; 69 restano asintomatici.

Intanto mentre l'Italia cerca di riaprire e riacquistare fiducia dopo una settimana blindata, arriva la notizia dall'Africa: in Nigeria è italiano il primo contagiato dal Covid-19. Si tratta di un connazionale rientrato da Milano il 25 febbraio: attualmernte è ricoverato in ospedale e le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. In Cina intanto - ed è una buona notizia - si registra il livello più basso da un mese. Due italiani positivi negli Emirati Arabi: cancellato l'Uae Tour.

Ginevra, annullato il Salone dell'auto

Il Salone dell'auto di Ginevra non si svolgerà a causa del coronavirus. L'organizzazione dell'evento non ha ancora comunicato ufficialmente la decisione ma alla luce della scelta del Consiglio federale svizzero di annullare tutti gli eventi, pubblici e privati, che raccolgono più di mille persone, l'annullamento del Salone, che ci aspettava avrebbe avuto tra 500mila e 600mila visitatori, appare scontata.

Voli tagliati

Aumentano le misure degli Stati nei confronti dell'Italia: British Airways ha deciso di cancellare nuovi voli verso il Nord Italia fino al 28 marzo. Oltre alle tratte su Milano, la compagnia di bandiera inglese ha interrotto 56 collegamenti con destinazioni tra le quali Bologna, Venezia e Torino. Anche Easy Jet ha annunciato una stretta: oltre a cancellazioni di voli per l'Italia, assunzioni bloccate, ridotte le spese amministrative. Taglio delle rettote verso l'Italia anche per la Brussels Airlines: itaglia riguardano Linate, Malpensa, Roma, Venezia e Bologna.

Riprendere la normalità

Per il viceministro all'Economia, Antonio Misiani la ripresa della normalità è "cruciale. Serve un intervento di grande portata". E c'è chi vuole ripartire subito. Messaggio di fiducia da Vinitaly e Cibus che confermano gli appuntamenti a Verona e a Parma.

L'infettivologo rassicura: "Questo virus non uccide"

In Italia questo week end intanto sarà decisivo per le ordinanze che di fatto questa settimana hanno blindato gran parte dell'Italia. Da decidere anche cosa succederà nelle scuole. Ma non solo nelle scuole. Intanto ci sono anche notizie positive: le guarigioni aumentano e all'ospedale Sacco hanno isolato il ceppo italiano del virus.

SCUOLE / Dove sono chiuse e dove riaprono

Patuanelli: serve credito d'imposta

Per sostenere economicamente le zone colpite il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ritiene sia necessario il credito d'imposta.

Diamond Princess

Dopo tre settimane di quarantena si avvia a conclusione lo sbarco dei passeggeri della nave Diamond Princess (3.700 passeggeri, 705 positivi) alla fionda nel porto giapponese di Yokohama. Oggi saranno altri 100 membri sani dell'equipaggio ad essere sbarcati (a bordo ne restano attualmente 150). L'ultimo a lasciare la nave sarà il comandante italiano Gennaro Arma. Saranno tutti condotti in un centro specializzato e resteranno in osservazione per due settimane. Poi se i test saranno negativi potranno tornare a casa.

Msc Crociere, sì allo sbarco

Il Messico ha concesso lo sbarco ai passeggeri della Msc Meraviglia a Cozumel: Negativi tutti i test.

In Cina i dati più bassi

I nuovi casi di contagio in Cina registrati nella giornata di ieri dalle autorita' sanitarie sono stati 327 di cui 318 nella provincia di Hubei. A questi si aggiungono 452 casi sospetti. Anche la maggioranza dei decessi (41) riguarda la provincia di Hubei.

Coronavirus nel resto del mondo. Giappone chiude Disneyland

Il Giappone ha deciso di chiudere fino al 15 marzo Disneyland nella baia di Tokyo nel 1983. In California 8.400 persone sono sotto osservazione. In Corea del Sud altri 56 casi che portano a 2.022 il numero delle persone infette, mentre i morti sono 13. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha deciso di sospendere le sanzioni contro la Corea del Nord. Primo caso in Bielorussia e in Nuova Zelanda.