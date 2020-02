Milano, 28 febbraio 2020 - Coronavirus, le ultime notizie dalla Lombardia, gli ultimi aggiornamenti, arrivano dal governatore Attilio Fontana: "Purtroppo questa notte è scoppiata un'altra emergenza a Lodi. A Lodi improvvisamente nel pomeriggio di ieri c'è stata un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva. Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione". All'Aria che tira su La7 il presidente della Regione ha detto: "Se si ridesse meno della mascherina e si guardasse il problema più attentamente credo che sarebbe saggio".

Veneto

Per quanto riguarda il Veneto il governatore Luca Zaia ha riferito che "ci sono 133 persone positive al coronavirus, delle quali 69 non hanno nessun sintomo. I ricoverati sono 21 e 8 sono in terapia intensiva". A Rainews24 ha detto: "C'è una crescita lenta dei positivi. Abbiamo fatto 6.800 campioni perché abbiamo voluto da subito il campionamento dei casi per dare tranquillità' ai cittadini rispetto al focolaio".

Emilia Romagna

Salgono a 115, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus - comunica la Regione in una nota -: 74 a Piacenza, 18 a Modena, 16 a Parma e 7 a Rimini. E passano da 1.033 di ieri a 1.224 i tamponi refertati. Rispetto a ieri pomeriggio, quando i casi positivi erano 97, ci sono dunque 18 casi in più, di cui 11 a Piacenza, 6 a Parma e 1 a Rimini. Rimane invece invariata la situazione a Modena, con 18 casi.

Piemonte

Anche la Regione Piemonte comunica il bilancio: sono risultati positivi al test del virus Covid-19, esito che deve essere confermato dall'Iss, altre cinque persone facenti parte del gruppo degli astigiani che sono stati ospitati presso l'hotel di Alassio dal 4 al 18 febbraio. Salgono quindi a 11 i casi riscontrati in Piemonte, di cui 1 confermato e 10 probabili. Di questi 11, 7 sono ospedalizzati, non in terapia intensiva, 1 a Torino, 3 ad Asti e 3 Novara, mentre altri 4 sono in isolamento fiduciario domiciliare.

Coronavirus, ko le Borse. Ginevra, annullato Salone dell'auto

La mappa dei contagi nel mondo