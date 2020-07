Roma, 3 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull' andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. A breve gli aggiornamenti, diffusi dal Ministero della Salute, su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, la pandemia non frena la sua corsa nel resto del mondo. Sono ancora gli Stati Uniti in primo piano nella situazione mondiale della pandemia di Coronavirus, che registra complessivamente ormai 11 milioni di casi e oltre mezzo milione di morti. Impennata di casi anche in Corea del Sud, mentre a Belgrado è stata dichiarata la "situazione di emergenza". Queste notizie nel giorno in cui secondo uno studio "un nuovo ceppo più contagioso di Sars-Cov-2 domina nel mondo". Difronte all'emergenza, intanto la Commissione europea ha autorizzato il medicinale Remdesivir per il trattamento contro Covid-19.

In Italia, l'allarme proviene dal Veneto, dove è è risalito l'indice Rt (il tasso di contagiosità) a 1,63 e il governatore Luca Zaia promette per la prossima settimana una nuova ordinanza restrittiva "per inasprire le regole" sulla prevenzione. Anche in Toscana, preoccupa il nuovo focolaio del comune di Impruneta, in provincia di Firenze.

Covid, il bilancio del 3 giugno

Lazio

Oggi 11 nuovi casi di Covid19 e un decesso in Lazio. "A Roma città si registrano sette nuovi casi, mentre il valore Rt è in calo", spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "Nell'Ausl Roma 2 - continua D'Amato -si registra un caso positivo di un bambino di 10 mesi, rientrato dal Pakistan, e un caso al Policlinico Casilino di un uomo rientrato dal Bangladesh. Sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Al Policlinico Umberto I, sono due i casi positivi: il primo proveniente dal Bangladesh, il secondo è un ragazzo che ha avuto un incidente stradale in scooter, giunto nella notte al Policlinico e risultato positivo al tampone". L'assessore fa inoltre sapere che "prosegue l'indagine epidemiologica relativa ai due fratellini positivi" emersi ieri e che "i tamponi effettuati ai genitori sono entrambi negativi. Si stanno effettuando i test a tutti i contatti del centro estivo e della cena scolastica", precisa D'Amato. Per quanto riguarda invece le province "si registra un caso nella Asl di Frosinone e per quanto concerne l'Irccs San Raffaele Pisana, la struttura è stata completamente svuotata dei pazienti per procedere alla sanificazione degli ambienti". Per i prossimi giorni sarà necessario garantire anche "la quarantena per chi proviene dal Bangladesh -precisa D'Amato -. Da lunedì effettueremo tamponi a tappeto presso il drive-in di via Nicolò Forteguerri ai componenti della comunità del Bangladesh che sono invitati a recarsi presso la struttura".

Toscana

In Toscana oggi si registrano 9 nuovi casi di Coronavirus e 3 decessi, 1 uomo e 2 donne, con età media di 82,3 anni. Le persone complessivamente guarite salgono a 8.832

Le altre Regioni

In Abruzzo 6 nuovi casi positivi rispetto a ieri. Dopo sei giorni senza contagi, la Puglia registra tre casi di positività al Covid-19: due nel Barese e uno a Brindisi.

