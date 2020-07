Roma, 3 luglio 2020 - Con un preavviso di mezz'ora, Matteo Salvini rende noto che stamattina sarà di nuovo a Mondragone, in provincia di Caserta, dove lunedì scorso era stato duramente contestato al punto di dover rinunciare a svolgere il comizio previsto. Del resto, l'aveva promesso (VIDEO), che sarebbe tornato. E ora dichiara: "Oggi torno a Mondragone, tra poco sarò lì. La parola è debito...". Stamane, accolto dai suoi sostenitori sul lungomare cittadino, scatta selfie e su Facebook scrive: "Alla faccia dei violenti e dei rosiconi di sinistra, qui c'è voglia di cambiare". E aggiungendo foto di folla festante commenta: "I teppisti figli di papà dei centri sociali? Forse sono ancora a dormire".

L'appuntamento - spiegano dalla Lega - è in Piazza Mario Liberato Conte. Il segretario leghista incontrerà, tra gli altri, alcuni rappresentanti delle realtà produttive del territorio e in particolare allevatori, agricoltori, balneari, albergatori. Presente anche il segretario regionale della Lega in Campania Nicola Molteni.

Accuse al governo

Ne frattempo in un'intervista a Radio Radicale il leader leghista si scaglia contro il governo. La gestione del Coronavirus? Sono "onori e oneri di chi governa, gli italiani aspettano la cassa integrazione, le imprese agricole i contributi, le famiglie con disabili aspettano la riapertura di centri assistenziali, non serve la filosofia o le paroline dolci. Nel frattempo gli altri Paesi Ue stanno facendo di più per le famiglie e le imprese persino Grecia e Spagna, dopo 4 mesi noi siamo messi così...".