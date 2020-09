Roma, 20 settembre 2020 - Il nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, nel giorno dell'election day, segna un lieve calo dei nuovi casi e dei morti, rispetto alle 24 ore precedenti. Nel frattempo, tutto il paese da stamattina è ai seggi per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e le regionali e comunali e l'attenzione è alta sulle misure anti-Covid. Dopo l'apertura delle scuole, infatti, le elezioni rappresentano il secondo banco di prova in questo momento che vede una crescita dei contagi anche nel nostro Paese. E a Genova oggi un seggio è già stato chiuso (e poi riaperto) per un caso sospetto di Covid. Intanto, nel resto del mondo, la pandemia continua a correre: in Europa la Francia ha raggiunto quasi 13.500 nuovi casi, mentre anche in Germania è record di casi e a Madrid si impongono nuovi lockdown.

Covid, il bilancio del 20 settembre

Secondo gli aggiornamenti del ministero della Salute oggi 1.587 casi e 15 morti.

I numeri delle Regioni

Lombardia, 221 nuovi positivi e 5 morti

Con 14.926 tamponi effettuati, sono 211 i nuovi casi positivi in Lombardia per una percentuale tamponi/contagiati pari all'1,41%, in crescita rispetto a ieri (1,11%). I decessi sono 5 per un totale di 16.922 morti in regione dall'inizio della pandemia. Sono in crescita i ricoveri in terapia intensiva (+2, 38 in totale), diminuiscono quelli negli altri reparti (-7, 264). Tra le province, quella di Milano è sempre la più colpita con 81 casi, di cui 46 a Milano città, seguita da Brescia (30), Monza e Brianza (21) e Bergamo (20).

Emilia Romagna: 115 contagi

Sono 115 nuovi casi positivi in Emilia Romagna (ieri erano 133) di cui 50 asintomatici, e due i morti nelle ultime 24 ore. Sono i dati principali, aggiornati alle 12, contenuti nel bollettino di oggi con i numeri della diffusione del Coronavirus in Emilia Romagna. Pochi i tamponi, poco più di 7600 contro i novemila di ieri. L'età media dei nuovi positivi è poco più di 40 anni. I casi attivi sono 4.529 (+91), il 95,8% con sintomi lievi in isolamento a casa. In calo i ricoveri. Dall’inizio dell’epidemia da Covid-20, in Emilia Romagna sono stati registrati 34.340 casi di positività. Sono 16 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 5.

Lazio, 165 casi

Nel Lazio sono 165 i nuovi positivi al Coronavirus, rispetto alla giornata precedente.

Toscana, 147 nuovi positivi

In Toscana sono 13.812 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (52 identificati in corso di tracciamento e 95 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.704 (70,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 676.932, 8.036 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.956, +4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (stabili rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (2 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Veneto: 173 casi e 4 decessi

In Veneto si registrano 173 nuovi contagi da Coronavirus, rispetto a ieri, con il totale che arriva a 25.782 e 4 nuovi decessi, che porta il totale a 2.162. Lo riporta il bollettino regionale. Gli attuali positivi sono 3.093, 48 in più rispetto a ieri.

Piemonte, 98 in più

Sono 34.339 (+98 rispetto a ieri, di cui 59 asintomatici) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, cosi' suddivisi su base provinciale: 4290 Alessandria, 1940 Asti, 1119 Biella, 3295 Cuneo, 3202 Novara, 17.140 Torino, 1644 Vercelli, 1209 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 290 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 210 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva 142 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2177 I tamponi diagnostici finora processati sono 668.312, di cui 373.272 risultati negativi.

Le altre Regioni

Contagi in risalita nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono 31 i positivi. Sono 21, invece, i nuovi casi di Coronavirus in Alto Adige. Altri 50 positivi in Puglia e un decesso. Anche in Sardegna 72 contagi da Covid e 117 in Campania.

Le altre notizie

