Roma, 19 settembre 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, dopo l'aumento di casi registrati ieri (1.907 positivi più 10 morti) a fronte di un minor numero di tamponi. Intanto l'Italia si prepara alla prova urne con l'election day per referendum costituzionale, regionali e comunali. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, definisce l'andare a votare "un ritorno alla normalità" e assicura "si vota in sicurezza: i protocolli eviteranno gli assembramenti, ci sono percorsi di entrata e uscita, gel disinfettante all'esterno e all'interno, la matita verrà disinfettata". Altri banchi di prova restano la scuola (a Roma è stato chiuso fino al 1° ottobre l'istituto De Merode di Roma dopo un caso di positività tra gli studenti) e la partenza del nuovo campionato di serie A. Oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha firmato un'ordinanza - simile a quella già emessa in Emilia Romagna - che consente la presenza di pubblico agli eventi sportivi per un massimo di 1.000 spettatori negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la preassegnazione dei posti a sedere. L'ordinanza, valevole fino al 3 ottobre, prevede per i tifosi "l'obbligo di occupare per tutta la durata dell'evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro".

Il contagio comunque continua a correre in Europa. Dopo il boom di contagi in Francia e in Spagna, ora è la Germania a registrare un nuovo record con 2.297 nuove infezioni: non accadeva dal 24 aprile scorso. E non va meglio nel resto dl mondo.

Il bilancio del 19 settembre

Veneto

Altri 110 nuovi casi di coronavirus in Veneto nella notte. Secondo il bollettino quotidiano della Regione a oggi sono 25.609 il totale degli infetti dall'inizio dell'emergenza. Sono 160 le persone che hanno sintomi delle 7.806 ad oggi in isolamento domiciliare.

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si registrano 133 positivi al Coronavirus in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dall'inizio della pandemia sono quindi 34.225 i casi in regione. Sono 20 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 10. L'età media dei nuovi positivi di oggi e' 37,7 anni. Si sono verificati due decessi, nel piacentino: un uomo di 90 anni, di Fiorenzuola d'Arda, e una donna di 92 anni di Piacenza. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (23), Piacenza (15), Parma (19), Reggio Emilia (15), Modena (24).

Toscana

In Toscana sono 13.665 i casi di positività al Covid, 143 in più rispetto a ieri (71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono l'1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.686 (70,9% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 668.896, 8.651 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.827, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Oggi non si registrano nuovi decessi. L'età media dei 143 casi odierni è di 39 anni circa (il 25% ha meno di 26 anni, il 25% tra 26 e 40 anni, il 44% tra 41 e 65 anni, il 6% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 61% è risultato asintomatico, il 31% pauci-sintomatico.

Puglia

Aumentano ancora i nuovi contagi in Puglia: oggi su 3.717 tamponi processati sono 108 i casi positivi. Sono 40 in provincia di Bari, 12 nella Bat, 3 in provincia di Brindisi, 43 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. E' stata registrata anche una vittima, nella Bat. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 372.288 test; sono 4.278 i pazienti guariti; 2.088 i casi attualmente positivi di cui 214 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.944.