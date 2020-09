Roma, 20 settembre 2020 - Oggi e domani tutto ruota attorno all'election day. Dalle 7 di questa mattina i seggi saranno aperti fino alle 15 di domani per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, per le regionali in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d'Aosta e per le Amministrative in 1.178 Comuni. Si attendono i dati dell'affluenza alle urne, ma intanto vediamo come sta andando in varie zone d'Italia, sopratutto vista l'epidemia di Coronavirus, una variabile importante del voto.

Un seggio elettorale, il 323 nel quartiere genovese di Oregina, è stato chiuso a Genova perchè il presidente è stato male nella notte, con febbre alta e sintomi riconducibili al Covid. Il presidente è stato sottoposto a esami nella notte e stamani al suo posto c'era un sostituto. Il seggio era stato aperto, ma successivamente chiuso per precauzione, in attesa del risultato del tampone del presidente e degli scrutatori che, ieri, erano stati a contatto con lui.

In Puglia, invece, "ci giungono segnalazioni da tutta la regione di file all'esterno delle scuole che ospitano i seggi, che costringono ad attese evitabili anche elettori che votano in seggi che in quel momento sono liberi. Poiché l'esercizio del voto deve essere agevolato il più possibile, attraverso le nostre delegazioni parlamentari abbiamo chiesto ai prefetti di intervenire, fornendo indicazioni precise agli addetti ai lavori". E' quanto sostengono i coordinatori regionali pugliesi di Forza Italia (Mauro D'Attis), della Lega (Luigi D'Eramo), di Fratelli d'Italia (Marcello Gemmato), dell'Udc-Nuovo PSI (Michele Simone) e di La Puglia Domani (Francesco Bruni).

A Roma, poi, "in una giornata importante e delicata come quella del voto in piena emergenza Covid, il Comune di Roma della sindaca Raggi provoca gli ennesimi disservizi a danno dei romani. Manca completamente un'informazione chiara su dove e come richiedere una nuova scheda elettorale, per chi abbia necessità di farlo". È quanto segnala su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. "Dal sito del Campidoglio - prosegue Anzaldi - non è chiaro dove si debba andare, in quali orari, se sia necessario prenotarsi vista l'emergenza covid. Se poi il cittadino prova a chiedere informazioni al call center comunale 060606 si trova di fronte ad attese infinite, a causa di uno sciopero proclamato proprio nel weekend delle elezioni. Giovani, anziani, chi rientra dall'estero: tutti subiscono i disagi della disorganizzazione dell'Amministrazione".

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un tweet invece ha confermato il suo appoggio al presidente uscente alle elezioni regionali in programma oggi e domani: "Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l'unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l'uomo migliore del momento". Il tweet ha scatenato una serie di reazioni, tra cui diverse negative nei commenti sull'opportunità del tweet e in particolare sul fatto che il Napoli sostenga la candidatura: "Non può usare il Napoli per fare propaganda politica ad un suo amico. Parli a nome suo, non usi la nostra fede per la politica", scrive un tifoso. Critiche al tweet sono arrivate anche da club di tifosi della Torretta, dei Quartieri Spagnoli, di Gragnano e di Scafati.

All'interno del seggio allestito nella scuola "Flavio Gioia" di Procida, in aggiunta, secondo quanto si apprende, sono state trovate delle schede occultate in un cassetto. Alla luce dell'irregolarità emersa, sulla quale stanno indagando i Carabinieri, il seggio è stato chiuso per essere poi riaperto stamattina alle 9.30. Il Comune di Procida ha provveduto a sostituire il presidente del seggio, nominando un sostituto.