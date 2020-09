Roma, 20 settembre 2020 - I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina in tutta Italia per l'election day. Si vota oggi e domani (20 e 21 settembre) per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, per le regionali in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d'Aosta e per le Amministrative in 1.178 Comuni. Inoltre si tengono anche due suppletive, in due seggi uninominali vacanti del Senato.

Covid, i protocolli e dispositivi di sicurezza

Orario apertura dei seggi

Si vota in due giorni: domenica 20 settembre e lunedì 21. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Subito dopo avrà inizio lo spoglio.

Chi può votare

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 20 settembre 2020. Per esercitarlo, basta presentarsi ai seggi muniti di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

Referendum: il quesito

Sono 46.641.856 gli elettori chiamati a esprimersi per il referendum costituzionale confermativo per il quale non è previsto un quorum. Il quesito recita: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”. In caso di vittoria del Sì la Camera del deputati passerà da 630 a 400 seggi, mentre il Senato da 315 a 200 seggi.

Le ragioni del Sì e le ragioni del No

Elezioni regionali

Sono 18.473.922 quelli per le elezioni regionali, che interessano 6 Regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e 1 a statuto speciale (Valle d'Aosta). Qui la guida con tutti i candidati.

Elezioni comunali

Vanno al voto anche 1.178 Comuni. Le sfide più importanti in 18 capoluoghi di provincia: Aosta, Trento e Venezia sono anche capoluogo di Regione, seguono poi, in ordine alfabetico, Agrigento, Andria, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria e Trani.

Elezioni suppletive

Infine per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica perché i due parlamentari che erano stati eletti sono deceduti. In questo caso gli aventi diritto al voto sono 467.122 per la Sardegna (Collegio plurinominale 01 - Collegio uninominale 03 Sassari) e 352.696 per il Veneto (Collegio plurinominale 02 - Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona).