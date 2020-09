Roma, 19 settembre 2020 - L'Europa è sempre sotto osservazione per la pandemia di Coronavirus (qui i dati di ieri dell'Italia). In particolare c'è grande preoccupazione per quanto sta accadendo in Francia (ieri oltre 13mila nuovi contagiati e 123 morti), Spagna e Gran Bretagna dove sono previsti lockdown che interessano 12 milioni di cittadini. Complessivamente nel mondo il Covid ha provocato oltre 30,5 milioni di casi e oltre 950mila morti.

Germania, nuovo record

La Germania ha registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di coronavirus dal 24 aprile, con 2.297 nuove infezioni, secondo l'istituto di sorveglianza epidemiologica Robert Koch. Il Paese, tuttavia, esegue circa il doppio dei test a settimana rispetto ad aprile, un milione rispetto ai 500.000 di cinque mesi fa. In totale, circa 270.070 persone sono risultate positive in Germania dall'inizio dell'epidemia. 9.384 i morti, di cui sei nelle ultime 24 ore. Il Nord Reno-Westfalia e la Baviera sono i due Laender più colpiti.

Russia, ancora su i casi

Il numero di casi rilevati nell'ultimo giorno in Russia ha superato le 6.000 unità per la prima volta dal 19 luglio. Lo ha detto il quartier generale operativo per combattere la diffusione del coronavirus. Secondo la sede centrale, la crescita giornaliera è stata dello 0,56%, il numero totale di persone infette ha raggiunto quota 1.097.251. Il numero di morti è invece aumentato di 144 casi contro i 134 del giorno precedente e ha raggiunto un totale di

19.339 persone.

India, positivi 30 deputati

Il contagio da Covid-19 non risparmia i deputati del Parlamento di New Delhi, in India, che probabilmente dunque dovrà chiudere in anticipo la sessione autunnale, peraltro appena cominciata. Sono infatti 30 i deputati che sono stati contagiati e intanto l'epidemia, in quello che è il Paese che ha più casi al mondo dopo gli Usa, non si ferma: il numero di contagi registrati è salito a 5,308 milioni.

Spagna, nuovo lockdown a Madrid

A partire da lunedì, alcune zone di Madrid saranno soggette al lockdown per frenare l'aumento del Covid-19 mentre i casi in tutta Europa continuano a crescere. Lo riferisce la Bbc online. Il provvedimento riguarda oltre 850mila persone nella regione di Madrid che saranno sottoposte a restrizioni per i viaggi e agli assembramenti.