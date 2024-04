L’attacco di Ceccardi (Lega): "Chi votereste, me o Salis?"

Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega ricandidata nella circoscrizione Centro Italia, polemizza con la scelta di Avs di candidare alle Europee Ilaria Salis, l’insegnante detenuta in Ungheria da oltre quattordici mesi. E lo fa postando su X un tweet esplicito: "O me... o lei", scrive inserendo una sua foto a colori e una sbiadita di Salis. Con un commento: "A voi la scelta! Anche se non ho dubbi". Segue emoticon con faccina che sorride. Molti i commenti al post, a favore e contro. Tra i contrari c’è chi annota: "Ilaria Salis tutta la vita". Oppure un sarcastico "neanche noi abbiamo dubbi, non ti votiamo!". C’è chi si mantiene equidistante e scrive un perentorio "nessuna delle due!". Parecchi anche i commenti a favore. Su tutti un "non sono nella sua circoscrizione, ma voterei Lei sicuramente insieme a Vannacci" (con annessi cuoricini rossi)